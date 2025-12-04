2100 नहीं अब इस राज्य की महिलाओं के खाते में आएंगे 6300 रुपये, सरकार ने बदल दिया प्लान

हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने हाल ही में इस लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बटन दबाकर राशि रिलीज की और लाखों महिलाओं के खाते में सीधे 2100 रुपये भेजे गए. पहली किस्त 1 नवंबर को जारी हुई थी और अब कुल सात लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिल चुका है.