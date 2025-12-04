हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2100 नहीं अब इस राज्य की महिलाओं के खाते में आएंगे 6300 रुपये, सरकार ने बदल दिया प्लान

2100 नहीं अब इस राज्य की महिलाओं के खाते में आएंगे 6300 रुपये, सरकार ने बदल दिया प्लान

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के भुगतान तरीके को बदल दिया है. अब हर महीने 2100 रुपये की जगह हर तीन महीने में एकसाथ 6300 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे.

04 Dec 2025 12:10 PM (IST)
Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के भुगतान तरीके को बदल दिया है. अब हर महीने 2100 रुपये की जगह हर तीन महीने में एकसाथ 6300 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे.

देश में अलग-अलग राज्यों की सरकारें महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. हरियाणा भी इसी लाइन पर है. जहां लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाते थे. अब सरकार इसमें बड़ा बदलाव कर रही है.

हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने हाल ही में इस लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बटन दबाकर राशि रिलीज की और लाखों महिलाओं के खाते में सीधे 2100 रुपये भेजे गए. पहली किस्त 1 नवंबर को जारी हुई थी और अब कुल सात लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिल चुका है.
हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने हाल ही में इस लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बटन दबाकर राशि रिलीज की और लाखों महिलाओं के खाते में सीधे 2100 रुपये भेजे गए. पहली किस्त 1 नवंबर को जारी हुई थी और अब कुल सात लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिल चुका है.
दूसरी किस्त जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने पात्र महिलाओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि सरकार ने जिन वादों का भरोसा दिया था, उन्हें समय पर पूरा किया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना को और मजबूत करने के लिए अब भुगतान की रफ्तार बदली जा रही है.
दूसरी किस्त जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने पात्र महिलाओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि सरकार ने जिन वादों का भरोसा दिया था, उन्हें समय पर पूरा किया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना को और मजबूत करने के लिए अब भुगतान की रफ्तार बदली जा रही है.
इससे महिलाओं को अपनी जरूरतें बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद मिलेगी. योजना में अहम बदलाव यह है कि अब हर महीने 2100 रुपये नहीं मिलेंगे. इसके बजाय सरकार हर तीन महीने में एकसाथ 6300 रुपये भेजेगी. रकम वही है बस सीधे एक बार में मिलेगी.
इससे महिलाओं को अपनी जरूरतें बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद मिलेगी. योजना में अहम बदलाव यह है कि अब हर महीने 2100 रुपये नहीं मिलेंगे. इसके बजाय सरकार हर तीन महीने में एकसाथ 6300 रुपये भेजेगी. रकम वही है बस सीधे एक बार में मिलेगी.
इससे बड़ी जरूरतों के खर्च संभालना सरल होगा और ट्रांजैक्शन भी कम होंगे. सरकार का तर्क है कि इससे योजना का असर और बढ़ेगा. इस योजना में आवेदन और वेरिफिकेशन पूरी तरह ऑनलाइन है. मुख्यमंत्री ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च किया गया था.
इससे बड़ी जरूरतों के खर्च संभालना सरल होगा और ट्रांजैक्शन भी कम होंगे. सरकार का तर्क है कि इससे योजना का असर और बढ़ेगा. इस योजना में आवेदन और वेरिफिकेशन पूरी तरह ऑनलाइन है. मुख्यमंत्री ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च किया गया था.
अब तक 5 लाख 58 हजार से ज्यादा महिलाओं ने आधार केवाईसी पूरी कर ली है और करीब 1 लाख 43 हजार महिलाओं का वेरिफिकेशन पेंडिंग है. आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे में पहचान और दस्तावेज चेक कर लिए जाते हैं.
अब तक 5 लाख 58 हजार से ज्यादा महिलाओं ने आधार केवाईसी पूरी कर ली है और करीब 1 लाख 43 हजार महिलाओं का वेरिफिकेशन पेंडिंग है. आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे में पहचान और दस्तावेज चेक कर लिए जाते हैं.
हरियाणा सरकार ने लाभ के दायरे में 23 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को रखा है. परिवार की आय सीमा तय की गई है और महिला कम से कम 15 साल से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए. एक ही परिवार की कई महिलाएं भी इस योजना से फायदा ले सकती हैं.
हरियाणा सरकार ने लाभ के दायरे में 23 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को रखा है. परिवार की आय सीमा तय की गई है और महिला कम से कम 15 साल से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए. एक ही परिवार की कई महिलाएं भी इस योजना से फायदा ले सकती हैं.
04 Dec 2025 12:10 PM (IST)
Haryana Government Utility News Lado Lakshmi Yojana

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में और गहरी हो रही महायुति के बीच खाई? बीजेपी ने फिर नहीं मानी एकनाथ शिंदे की बात
महाराष्ट्र में और गहरी हो रही महायुति के बीच खाई? बीजेपी ने फिर नहीं मानी एकनाथ शिंदे की बात
इंडिया
Putin India Visit Live: भारत के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
Live: भारत के लिए रवाना हुए व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
Embed widget