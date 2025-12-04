एक्सप्लोरर
2100 नहीं अब इस राज्य की महिलाओं के खाते में आएंगे 6300 रुपये, सरकार ने बदल दिया प्लान
Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के भुगतान तरीके को बदल दिया है. अब हर महीने 2100 रुपये की जगह हर तीन महीने में एकसाथ 6300 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे.
देश में अलग-अलग राज्यों की सरकारें महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. हरियाणा भी इसी लाइन पर है. जहां लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाते थे. अब सरकार इसमें बड़ा बदलाव कर रही है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 04 Dec 2025 12:10 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
2100 नहीं अब इस राज्य की महिलाओं के खाते में आएंगे 6300 रुपये, सरकार ने बदल दिया प्लान
यूटिलिटी
6 Photos
लगातार 3 बार से नहीं आई पीएम किसान की किस्त, कैसे करें अप्लाई कि मिल जाए पूरा पैसा?
यूटिलिटी
6 Photos
सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी सैलरी होनी जरूरी? जान लें हर नियम
यूटिलिटी
6 Photos
पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए बड़ी मदद, मिलते हैं इतने रुपये, जानिए क्या है प्रक्रिया
यूटिलिटी
6 Photos
किराए के घर में रहते हैं तो कैसे लगवाएं सूर्य घर योजना का सोलर पैनल? जानें हर नियम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में और गहरी हो रही महायुति के बीच खाई? बीजेपी ने फिर नहीं मानी एकनाथ शिंदे की बात
इंडिया
Live: भारत के लिए रवाना हुए व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion