इतने दिन बाद किसानों के खाते में आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ये रहा लेटेस्ट अपडेट
PM Kisan Yojana 22nd installment Update: पीएम किसान योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए 22वीं किस्त को लेकर नया अपडेट सामने आया है. लंबे इंतजार के बाद किसानों को अगली किस्त इस दिन मिल सकती है.
देश के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना आज एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बन चुकी है. 2019 में शुरू हुई यह स्कीम छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आर्थिक मदद देती है. बीज, खाद, दवा या कटाई, खेती के हर स्टेज पर पैसों की जरूरत पड़ती है.
Published at : 20 Jan 2026 05:59 PM (IST)
