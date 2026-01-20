इतने दिन बाद किसानों के खाते में आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ये रहा लेटेस्ट अपडेट

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलते हैं. यह पैसा एक साथ नहीं बल्कि तीन बराबर किस्तों में आता है. हर चार महीने में 2 हजार रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं. बिना किसी बिचौलिए के पैसा मिलना इस स्कीम की सबसे बड़ी ताकत है, जिससे किसानों को समय पर सपोर्ट मिलता है.