घर खरीदने पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को इन चीजों में मिलती है छूट, जान लें फायदे की बात

महिलाओं को सबसे बड़ा फायदा स्टांप ड्यूटी में मिलता है. कई राज्यों में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर पुरुषों के मुकाबले कम स्टांप ड्यूटी ली जाती है. कहीं 1 फीसदी तो कहीं 2 फीसदी तक की छूट मिलती है. महंगे घरों में यह फर्क हजारों नहीं लाखों में बदल जाता है.