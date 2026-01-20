एक्सप्लोरर
घर खरीदने पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को इन चीजों में मिलती है छूट, जान लें फायदे की बात
House Buying Tips For Women: घर खरीदते समय महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कई आर्थिक फायदे मिलते हैं. स्टांप ड्यूटी से लेकर होम लोन तक अलग-अलग स्तर पर मिलने वाली छूट से बोझ हल्का हो जाता है.
भारत में प्रॉपर्टी खरीदते समय अब सिर्फ बजट और लोकेशन ही नहीं. खरीदार का नाम भी अहम हो गया है. खास तौर पर महिलाओं के लिए होम बाइंग में कई ऐसे फायदे हैं. जो सीधे उनकी जेब पर असर डालते हैं. सरकार और बैंक महिलाओं को घर खरीदने के लिए खास इंसेंटिव देते हैं.
Published at : 20 Jan 2026 03:47 PM (IST)
