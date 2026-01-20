सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें यूपी की एक नामी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में छात्रों के बीच जमकर लात घूंसे चलते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में छात्र और कुछ लोग एक दूसरे पर कुर्सियों से वार करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही इंटरनेट यूजर्स ने इसे लेकर तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए. वीडियो देखने के बाद आप भी अपना माथा पकड़कर बैठ जाएंगे.

यूनिवर्सिटी की कैंटीन में जमकर चले लात घूंसे और कुर्सियां

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो यूपी की एक नामी यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है. वीडियो में यूनिवर्सिटी की कैंटीन में कुछ लोग बैठे हुए हैं और माहौल एक दम चहल पहल वाला है. लेकिन तभी एक आहट होती है और छात्रों का एक गुट अचानक दूसरे गुट पर टूट पड़ता है जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है. छात्र और कुछ लोग एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करते हैं और थोड़ी ही देर में पूरा माहौल चीख पुकार और हिंसा में बदल जाता है. लोग इधर उधर भागते हैं और मार दिया मार दिया की आवाजें पूरे केंटीन में गूंजने लगती हैं.

कुर्सी युद्ध में अस्त व्यस्त हो गया पूरा कैंटीन

वीडियो में दिखता है कि कुर्सियों से हमले के बाद वहां से छात्र अपनी जान बचाकर भागते हैं. फूड काउंटर पर भी हमला किया जाता है जिससे पूरा कैंटीन अस्त व्यस्त अवस्था में आ जाता है. कुछ लोग कैमरा निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं लेकिन अफरा तफरी की वजह से उन्हें भी कैंटीन से बाहर भागना पड़ता है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, इन जैसे लोगों की वजह से पूरा कैंपस बदनाम होता है

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...शिक्षा के नाम पर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही गुंडागर्दी होती है. एक और यूजर ने लिखा...हर यूनिवर्सिटी का यही हाल है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन जैसे लोगों की वजह से पूरा कैंपस बदनाम होता है.

