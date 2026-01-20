Exclusive: राजस्थान का CM आपको क्यों नहीं बनाया गया? सचिन पायलट बोले, 'आने वाले समय में...'

राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम India 2047 Youth Conclave में शिरकत की. उन्होंने सवाल किया गया कि कांग्रेस में ऐसा क्यों संभव नहीं हो पा रहा कि आपको राजस्थान का सीएम बना दिया जाए? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस कार्यकर्ता को हमारी पार्टी में जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसको पूरे मन से निभाता है. कांग्रेस नेता ने कहा कि आने वाले समय में क्या होगा, ये वो नहीं जानते हैं.

पार्टी ने मुझे बहुत मौके दिए- सचिन पायलट

सचिन पायलट ने कहा, "फिलहाल मुझे महासचिव बनाया गया है. हम लोगों पर अलग-अलग राज्यों की जिम्मेदारी है जिस पर काम कर रहे हैं. बहुत कम उम्र में मुझे पार्टी ने टिकट दिया. मैं सांसद बन गया, मंत्री बना. प्रदेश अध्यक्ष रहा. मैं उप मुख्यमंत्री रहा. आज महासचिव हूं. मुझे पिछले 20-25 सालों में बहुत मौके पार्टी ने दी है. अब मेरी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को ताकत दूं. मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना ज्यादा हो सके युवा लोगों को मौका दिया जाए."

कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर क्या बोले?

ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर सचिन पायलट ने कहा, "हम सब साथ में काम करते थे. आज वो दूसरे दल में गए हैं. उनका फैसला सही था या गलत था, ये जनता तय करेगी. मैंने पहले भी कहा कि जो तकदीर में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं लिखा है वो कोई दे नहीं सकता. पद तो आते हैं चले जाते हैं लेकिन लोगों के दिलों में अपने काम से अगर आप कोई छाप छोड़ते हैं तो सबसे बड़ी पूंजी वही है."

दिल्ली या राजस्थान, कहां की राजनीति पसंद?

सचिन पायलट से पूछा गया कि आपको दिल्ली की राजनीति में ज्यादा दिल लगता है या राजस्थान की राजनीति में, इस पर उन्होंने कहा, "मैं राजस्थान से विधायक हूं. जिन लोगों ने मुझे चुना है, मेरी पहली प्राथमिकता वो लोग हैं. बाकी मेरी पार्टी ने मुझे दायित्व दिया हुआ है. अभी मुझे केरल में चुनाव देखने के लिए कहा गया है, वहां हम सरकार बनाएंगे. पूरी टीम करेगी. समय-समय पर जहां-जहां काम दिया जाता है, वहां करते हैं."