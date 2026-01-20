एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने एबीपी इंडिया 2047 यूथ कॉन्क्लेव में शिरकत की. वो 'द आउटसाइडर: द एक्स फैक्टर' सेशन का हिस्सा रहीं. यहां उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी, काम और आउटसाइडर होने को लेकर बात की. रकुल ने बताया कि आउटसाइडर को बॉलीवुड में काम के मौके मिलते हैं लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है.

'मौका पाने में समय लगता है'

आउटसाइडर के तौर पर बॉलीवुड में जगह बनाई, रकुल के लिए कितना स्ट्रगल था इस पॉजिशन को बनाने के लिए. इस सवाल के जवाब में रकुल ने कहा, 'ये सोच की बात है. मैं इंडस्ट्री से नहीं हूं. मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक एक्टर बनूं. जैसा आपने कहा कि इंडस्ट्री में जमे जमाए लोग हैं, कितने मौके आपको मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता है. लेकिन ये मौका पाने में समय ज्यादा लगता है.'

आगे उन्होंने कहा, 'मुझे डायरेक्टर-प्रोड्यूसर ऑडिशन पर बुलाएंगे या नहीं. उन तक कैसे पहुंचू, पहले कुछ साल ये बताने में निकल जाते हैं कि हैलो मैं हूं. आपको काम के लिए भटकना पड़ता है. मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को फोन करती थी, वो भी फोन नहीं उठाते थे. क्योंकि हजारों लोग एक्टर बनने जाते हैं. आपके शुरुआत के कुछ साल कठिन होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता है. वो जर्नी थोड़ी लंबी होती है. मुझे इसे लेकर पता था. मेरा माइंड तैयार था. मुझे पता था कि मेरा कोई कनेक्ट नहीं है. तो मुझे पता था कि मुश्किल होगा. आप भम्र में नहीं रह सकते हैं कि पहले ही ऑडिशन में ही सब हो जाएगा. आप मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो काम मिलेगा.'

नेपोटिज्म पर रकुल प्रीत ने किया रिएक्ट

इसके अलावा रकुल प्रीत ने कहा, 'मैं नेपोटिज्म पर बात नहीं करती. क्योंकि मेरी जर्नी लंबी रही है. लेकिन मेरे बच्चों के लिए मैं वो सब करूंगी जो कर सकती हूं. ऐसे ही भारत में जेनरेशन बिजनेस काम करते हैं. मुझे लगता है कि सबकी जर्नी थोड़ी अलग हो सकती है. आज कई ऐसे बड़े स्टार्स हैं जो आउटसाइडर हैं.'

रकुल प्रीत ने बताया फिटनेस का राज

रकुल प्रीत सिंह ने अपनी खुशी और फिटनेस को लेकर रिएक्ट किया. रकुल ने कहा, 'मुझे लगता है कि खूबसूरती बाहर से नहीं होती. आप जब अंदर से खुश होते हैं तो वो आपके चेहरे पर दिखती है. आप कैसे इंसान हैं, आप प्रेशर कैसे लेते हैं. आपका आउटलुक क्या है. ये सब आपके चेहरे पर दिखता है. बाकी ऑडियंस का प्यार झलकता है.'

ओटीटी को लेकर रकुल प्रीत सिंह ने रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'मैंने आमिर खान सर का इंटरव्यू देखा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े पर्दे पर फिल्में रिलीज होने के एक महीने बाद ही आप ओटीटी पर डाल देते हैं, इसका असर पड़ता है. मुझे भी लगता है कि ऐसा होता है. ओटीटी पर फिल्में जल्दी आ रही हैं. मैं मानती हूं कि थिएटर मैं रिलीज होने के कम से कम 6 महीने बाद फिल्में ओटीटी पर आनी चाहिए.'

इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह ने डायट, अपकमिंग फिल्मों के सवालों के जवाब दिए.