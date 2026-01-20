गांव में 1 लाख रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, मिलता है तगड़ा फायदा

डेयरी बिजनेस गांव में शुरू करने के लिए आसान और फायदे का ऑप्शन माना जाता है. इसके लिए 2 से 4 गाय या भैंस से शुरुआत की जा सकती है. वहीं दूध, दही, पनीर और घी बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है. गांव के साथ-साथ आसपास के शहरों में भी प्रोडक्ट की सप्लाई की जा सकती है, जिससे रेगुलर इनकम बनी रहती है.