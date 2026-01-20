हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गांव में 1 लाख रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, मिलता है तगड़ा फायदा

गांव में 1 लाख रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, मिलता है तगड़ा फायदा

डेयरी बिजनेस गांव में शुरू करने के लिए आसान और फायदे का ऑप्शन माना जाता है. इसके लिए 2 से 4 गाय या भैंस से शुरुआत की जा सकती है. वहीं दूध, दही, पनीर और घी बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Jan 2026 09:37 AM (IST)
डेयरी बिजनेस गांव में शुरू करने के लिए आसान और फायदे का ऑप्शन माना जाता है. इसके लिए 2 से 4 गाय या भैंस से शुरुआत की जा सकती है. वहीं दूध, दही, पनीर और घी बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है.

सालों से लोग काम की तलाश में गांवों से शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन आज भी गांव में रहकर कम निवेश में फायदेमंद बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं. गांव के प्राकृतिक संसाधन, लोकल मांग और कम निवेश का सही इस्तेमाल करके अच्छी और स्थिर आमदनी की जा सकती है. ऐसे में अगर आप गांव में रहते हुए खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो कई बिजनेस ऑप्शन है जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

डेयरी बिजनेस गांव में शुरू करने के लिए आसान और फायदे का ऑप्शन माना जाता है. इसके लिए 2 से 4 गाय या भैंस से शुरुआत की जा सकती है. वहीं दूध, दही, पनीर और घी बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है. गांव के साथ-साथ आसपास के शहरों में भी प्रोडक्ट की सप्लाई की जा सकती है, जिससे रेगुलर इनकम बनी रहती है.
डेयरी बिजनेस गांव में शुरू करने के लिए आसान और फायदे का ऑप्शन माना जाता है. इसके लिए 2 से 4 गाय या भैंस से शुरुआत की जा सकती है. वहीं दूध, दही, पनीर और घी बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है. गांव के साथ-साथ आसपास के शहरों में भी प्रोडक्ट की सप्लाई की जा सकती है, जिससे रेगुलर इनकम बनी रहती है.
बकरी पालन कम निवेश वाला बिजनेस है, जिसमें 10 से 15 बकरियों से शुरुआत की जा सकती है. दूध, बच्चों और मीट की बिक्री से अच्छा मुनाफा मिलता है. इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है और सही मार्केटिंग से कम समय में अच्छी कमाई की जा सकती है.
बकरी पालन कम निवेश वाला बिजनेस है, जिसमें 10 से 15 बकरियों से शुरुआत की जा सकती है. दूध, बच्चों और मीट की बिक्री से अच्छा मुनाफा मिलता है. इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है और सही मार्केटिंग से कम समय में अच्छी कमाई की जा सकती है.
Published at : 20 Jan 2026 09:37 AM (IST)
Low Investment Business Village Business Ideas Business In Village

इंडिया
प्राइवेसी पॉलिसी

ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
