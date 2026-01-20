BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में बदलाव करने जा रहा है, जिसमें से ग्रेड A+ को हटाया जा सकता है. मौजूदा प्रणाली के अनुसार बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को चार वर्गों में बांटा हुआ है, जिन्हें ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C नाम दिया गया है. मौजूदा प्रणाली पर नजर डालें तो सिर्फ 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें BCCI सालाना सबसे ज्यादा तनख्वाह देती है.

एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार अजीत अगरकर की लीडरशिप वाली चयन समिति ने कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में बदलाव का सुझाव दिया है. अगर ऐसा कोई बदलाव आता है, तो भारतीय क्रिकेटरों को सिर्फ A, B, C ग्रेड में बांटा जाएगा. वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली को ग्रेड B में रखे जाने की भी खबर है. खैर इससे पहले ऐसा कोई नियम आए, यहां जान लीजिए उन 4 क्रिकेटरों के बारे में, जिन्हें मौजूदा प्रणाली के हिसाब से बीसीसीआई सबसे ज्यादा सैलरी देती है.

सिर्फ 2 खिलाड़ी, रोहित-कोहली के बराबर सैलरी

रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूची में ग्रेड A+ के अंतर्गत आते हैं. इस कैटेगरी में आने वाले खिलाड़ियों को बीसीसीआई सालाना 7 करोड़ रुपये की तनख्वाह देती है. जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा ही 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा के बराबर सैलरी मिलती है. जडेजा और बुमराह भी ग्रेड A+ के अंतर्गत आते हैं, इसलिए भी उन्हें एक साल में 7 करोड़ रुपये मिलते हैं.

गिल-सूर्या-पांड्या को कितना पैसा मिलता है?

भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल की बात करें तो वो अभी ग्रेड A के अंतर्गत आते हैं. इस ग्रेड में आने वाले खिलाड़ियों को साल में 5 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी इसी ग्रेड में आते हैं, इसलिए उन्हें भी सालाना 5 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है. मगर भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ग्रेड B में मौजूद हैं, इसलिए BCCI उन्हें सालाना 3 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करता है.

