हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीUPI के जरिए ऐसे निकलेगा PF का पैसा, नोट कर लें पूरा प्रॉसेस

UPI के जरिए ऐसे निकलेगा PF का पैसा, नोट कर लें पूरा प्रॉसेस

PF Withdrawing Through UPI: देश में करोड़ों PF खाताधारकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है. जल्द UPI के जरिए PF निकासी संभव होगी. इससे प्रोसेस तेज, आसान और मोबाइल से पूरा होने वाला बनेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Jan 2026 01:25 PM (IST)
PF Withdrawing Through UPI: देश में करोड़ों PF खाताधारकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है. जल्द UPI के जरिए PF निकासी संभव होगी. इससे प्रोसेस तेज, आसान और मोबाइल से पूरा होने वाला बनेगा.

देश में करोड़ों PF खाताधारक हैं, जिनकी नौकरी, बचत और भविष्य की योजनाएं सीधे EPFO से जुड़ी होती हैं. ऐसे में कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन से जुड़ी हर नई सुविधा बेहद जरूरी हो जाती है. अब करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है.

अप्रैल 2026 से EPF खाताधारक अपने PF का पैसा सीधे UPI के जरिए निकाल सकेंगे. यह सुविधा उन लोगों के लिए खास होगी जिन्हें अभी ऑनलाइन पोर्टल से पैसा निकालने में दिक्कत आती है. नई व्यवस्था के तहत PF निकासी की शुरुआत BHIM ऐप से होगी.
अप्रैल 2026 से EPF खाताधारक अपने PF का पैसा सीधे UPI के जरिए निकाल सकेंगे. यह सुविधा उन लोगों के लिए खास होगी जिन्हें अभी ऑनलाइन पोर्टल से पैसा निकालने में दिक्कत आती है. नई व्यवस्था के तहत PF निकासी की शुरुआत BHIM ऐप से होगी.
कर्मचारी अपने मोबाइल में BHIM ऐप खोलकर EPFO से लिंक PF अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे. पैसा सीधे उसी बैंक खाते में ट्रांसफर होगा जो UPI से जुड़ा होगा. इससे लंबा फॉर्म भरने और कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी.
कर्मचारी अपने मोबाइल में BHIM ऐप खोलकर EPFO से लिंक PF अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे. पैसा सीधे उसी बैंक खाते में ट्रांसफर होगा जो UPI से जुड़ा होगा. इससे लंबा फॉर्म भरने और कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी.
Published at : 20 Jan 2026 01:25 PM (IST)
Utility News EPFO PF Withdrawal PF 

