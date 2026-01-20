एक्सप्लोरर
UPI के जरिए ऐसे निकलेगा PF का पैसा, नोट कर लें पूरा प्रॉसेस
PF Withdrawing Through UPI: देश में करोड़ों PF खाताधारकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है. जल्द UPI के जरिए PF निकासी संभव होगी. इससे प्रोसेस तेज, आसान और मोबाइल से पूरा होने वाला बनेगा.
देश में करोड़ों PF खाताधारक हैं, जिनकी नौकरी, बचत और भविष्य की योजनाएं सीधे EPFO से जुड़ी होती हैं. ऐसे में कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन से जुड़ी हर नई सुविधा बेहद जरूरी हो जाती है. अब करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है.
Published at : 20 Jan 2026 01:25 PM (IST)
