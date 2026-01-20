UPI के जरिए ऐसे निकलेगा PF का पैसा, नोट कर लें पूरा प्रॉसेस

कर्मचारी अपने मोबाइल में BHIM ऐप खोलकर EPFO से लिंक PF अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे. पैसा सीधे उसी बैंक खाते में ट्रांसफर होगा जो UPI से जुड़ा होगा. इससे लंबा फॉर्म भरने और कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी.