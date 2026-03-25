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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIsrael US Iran War Live: 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा...', ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का करारा जवाब

Israel US Iran War Live: 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा...', ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का करारा जवाब

Israel US Iran War Live: अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग को तीन हफ्तों से ज्यादा समय बीत चुका है. अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Mar 2026 11:59 AM (IST)

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Israel US Iran War News Live Updates Middle East Conflict Fuel Shortage Strait of Hormuz Donald Trump Netanyahu UAE Dubai Ceasefire Israel US Iran War Live: 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा...', ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का करारा जवाब
Israel-US Iran War Live
Source : ABPLIVE

Background

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग आज 26वें दिन में पहुंच गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए साफ कहा, 'हमने यह युद्ध जीत लिया है. ईरान पूरी तरह कमजोर हो चुका है और अब परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत हो गया है.'

ट्रंप ने बताया कि ईरान समझौता करने के लिए तैयार है और दोनों तरफ बातचीत चल रही है. इन बातचीत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकोफ शामिल हैं. उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को एक 'बहुत बड़ा तोहफा' दिया है, जो तेल और गैस से जुड़ा है. ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर बातचीत नाकाम रही तो ईरान के पावर प्लांट्स पर दोबारा हमला किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल 5 दिन का समय दिया गया है.

ईरान की तरफ से इन बातचीत का खुलकर इनकार किया गया है, लेकिन कुछ सूत्रों के मुताबिक मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान-प्रदान हो रहा है. पाकिस्तान ने बातचीत होस्ट करने की पेशकश की है और उसके आर्मी चीफ को मुख्य मध्यस्थ बताया जा रहा है.

शांति वार्ता की चर्चाओं के बीच हमले जारी

आज हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा और नाहारिया पर 30 से ज्यादा रॉकेट दागे. इसके अलावा लेबनान से रॉकेट और ड्रोन हमलों में इजरायल में एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए. ईरान ने इजरायल के एयरोस्पेस और हथियार फैक्टरियों पर ड्रोन हमले किए, जबकि इजरायल ने शिराज एयरपोर्ट समेत ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए. शिराज में धुएं के गुबार उठते दिखे.

तेल अवीव में मिसाइल हमले से तीन इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, कई लोग घायल हुए. कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में ड्रोन हमले से आग लग गई. सऊदी अरब और कुवैत ने कई ड्रोन और मिसाइलों को रोक लिया.

तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव

जंग की वजह से ब्रेंट क्रूड एक समय 104 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन ट्रंप के बातचीत वाले बयान के बाद कीमतें 6-6.5% गिरकर 94-97 डॉलर के आसपास आ गईं. फिर भी युद्ध से पहले के स्तर से ऊपर हैं. हॉर्मुज जलडमरूमध्य अभी भी बंद जैसी स्थिति में है, हालांकि ईरान ने कहा है कि गैर-दुश्मन जहाजों को पास करने की इजाजत है.

मिडिल ईस्ट वॉर में भारत की स्थिति क्या है?

भारत इस पूरे मामले पर लगातार नजर रखे हुए है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्रंप से फोन पर बात की और इलाके में जल्द शांति तथा हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खुला और सुरक्षित रखने की अपील की. भारत की चिंता अपनी ऊर्जा सुरक्षा, तेल सप्लाई और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर है.

अमेरिका-ईरान जंग की ताजा अपडेट्स क्या है?

अमेरिका ने मध्य पूर्व में 2000 अतिरिक्त सैनिक भेजने का फैसला किया है. इजरायल दक्षिणी लेबनान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बना रहा है. ईरान में अब तक 1500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि लेबनान में भी 1000 से अधिक.

स्थिति अभी भी बहुत संवेदनशील है. ट्रंप का कहना है कि ईरान अब समझदारी दिखा रहा है, लेकिन मैदान में हमले जारी हैं. दुनिया भर के देश इस जंग के जल्द खत्म होने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि इससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है.

11:58 AM (IST)  •  25 Mar 2026

Israel US Iran War Live: ट्रंप के दावों पर ईरान का करारा जवाब

अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग के 26वें दिन ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर करारा जवाब दिया है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की सैन्य प्रवक्ता ने कहा, 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा है.' यह बयान बुधवार को ईरानी राज्य मीडिया में आया, ठीक एक दिन पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि तेहरान युद्ध खत्म करने के लिए डील करने को तैयार है.

ईरानी प्रवक्ता ने साफ कहा कि कोई बातचीत नहीं हो रही है. अमेरिका बस खुद से ही बात कर रहा है. यह बयान ईरान के खातम अल-अंबिया सेंट्रल मिलिट्री कमांड के पहले वाले बयान को और मजबूत करता है, जिसमें कहा गया था, 'हम तुम जैसे लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे, न अब और न कभी.'

11:39 AM (IST)  •  25 Mar 2026

Israel US Iran War Live: इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान पर होगा कब्जा!

इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि इजरायली सेना लिटानी नदी तक दक्षिणी लेबनान पर पूरा कब्जा कर लेगी. लिटानी नदी तक का इलाका लेबनान के कुल क्षेत्रफल का लगभग एक-दसवां हिस्सा (लगभग 10%) कवर करता है. काट्ज ने कहा, 'इजरायली सेना लिटानी नदी तक बचे हुए सभी पुलों और सुरक्षा क्षेत्रों को नियंत्रित करेगी और वहां एक मजबूत रक्षात्मक बफर जोन बनाएगी.'

उन्होंने आगे चेतावनी दी कि लेबनान के दक्षिणी हिस्से में जहां 'आतंकवाद' है, वहां कोई घर या नागरिक निवासी नहीं रहेंगे. यह इजरायल का पहला आधिकारिक बयान है जिसमें उसने लेबनान के बड़े इलाके पर स्थायी नियंत्रण की अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर की है.

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