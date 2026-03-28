चेन्नई-मुंबई से KKR और RCB तक, जानें IPL 2026 की सभी 10 टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

चेन्नई-मुंबई से KKR और RCB तक, एक क्लिक में जानें IPL 2026 की सभी 10 टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स ऐसी टीम हैं, जो पहली बार ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. यहां जानें सभी 10 टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतर सकती हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 28 Mar 2026 01:54 PM (IST)
IPL 2026 के शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं. 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच सीजन का सबसे पहला मैच खेला जाएगा. एक तरफ CSK और मुंबई इंडियंस की नजरें अपने-अपने छठे खिताब पर होंगी, वहीं RCB लगातार 2 बार चैंपियन बनने वाली टीमों में शुमार होना चाहेगी. लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स ऐसी टीम हैं, जो पहली बार ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. मगर किसी भी टीम की सफलता एक बढ़िया प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन पर निर्भर करेगी. यहां देख लीजिए सभी 10 टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतर सकती हैं.

IPL 2026 में सभी 10 टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

चेन्नई सुपर किंग्स- आयुष म्हात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, एमएस धोनी, नूर अहमद, अकील होसेन, खलील अहमद

पंजाब किंग्स- प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, नेहल वढेरा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसेन, अर्शदीप सिंह, विजयकुमार वैशाक, युजवेंद्र चहल

मुंबई इंडियंस- रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह

राजस्थान रॉयल्स- यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, विग्नेश पुथुर

कोलकाता नाइट राइडर्स- फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, ब्लेसिंग मुजरबानी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू- फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जैकब बैथेल, टिम डेविड, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, रसिख डार

लखनऊ सुपर जायंट्स- मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान), आयुष बडोनी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, दिग्वेश राठी, अवेश खान, मयंक यादव, एनरिक नॉर्टजे

गुजरात टाइटंस- शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा

दिल्ली कैपिटल्स- केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, पथुम निसांका, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, लुंगी एनगिडी, आकिब नबी डार

सनराइजर्स हैदराबाद- ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी

Published at : 28 Mar 2026 01:54 PM (IST)
