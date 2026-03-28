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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी2 अप्रैल से कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, रेलवे ने जारी की लिस्ट, सफर से पहले चेक कर लें

2 अप्रैल से कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, रेलवे ने जारी की लिस्ट, सफर से पहले चेक कर लें

Train Cancel List: कानपुर के पास गंगा पुल पर 2 अप्रैल से मरम्मत का बड़ा काम शुरू हो रहा है। इस 40 दिनों के मेगा ब्लॉक के कारण लखनऊ-कानपुर रूट की कई ट्रेनें कैंसिल और डायवर्ट रहेंगी. चेक करें लें लिस्ट

By : नीलेश ओझा | Updated at : 28 Mar 2026 08:36 AM (IST)
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Train Cancel List: अगले महीने अगर आप भी ट्रेन से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. देश में रोजाना करोड़ों लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं. लेकिन अप्रैल में कुछ रूटों पर यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास गंगा नदी पर बने पुराने रेलवे पुल की मरम्मत का बड़ा काम शुरू होने जा रहा है. मेंटेनेंस का यह काम 2 अप्रैल से शुरू होगा और अगले 40 दिनों तक जारी रहेगा.

पैसेंजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस दौरान पुल पर ट्रेनों की आवाजाही को काफी सीमित रखने का फैसला किया है. इसी वजह से कई प्रमुख ट्रेनों को या तो पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया है या उनके रूट बदले गए हैं. घर से निकलने से पहले एक बार कैंसिल ट्रेनों की यह लिस्ट जरूर चेक कर लें, ताकि आपको स्टेशन जाकर पछताना न पड़े.

क्यों कैंसिल हो रही हैं ट्रेनें? 

कानपुर और उन्नाव के बीच गंगा नदी पर बना यह रेल पुल काफी पुराना हो चुका है और इसकी मजबूती बनाए रखने के लिए समय-समय पर मरम्मत जरूरी है. 2 अप्रैल से शुरू होने वाले इस 'मेगा ब्लॉक' के दौरान इंजीनियर पुल के स्ट्रक्चर और पटरियों की बारीकी से जांच और सुधार करेंगे.

  • गंगा पुल पर होने वाला यह मेंटेनेंस का काम करीब 42 दिनों तक चलने की उम्मीद है
  • सुरक्षा कारणों से इस रूट पर चलने वाली लगभग 40 से ज्यादा ट्रेनों के शेड्यूल पर असर पड़ा है
  • रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों को बीच के स्टेशनों तक ही चलाने (Short Terminate) का फैसला किया है
  • मेंटेनेंस पूरा होने के बाद ट्रेनों की रफ्तार और सुरक्षा दोनों में सुधार देखने को मिलेगा

कुल मिलाकर रेलवे का यह कदम भविष्य के सुरक्षित सफर के लिए बेहद जरूरी है, भले ही फिलहाल थोड़ी परेशानी हो रही हो.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 64701/64702 झांसी-लखनऊ-झांसी MEMU कैंसिल की गई.
  • ट्रेन नंबर 54153/54154 कानपुर-रायबरेली-कानपुर पैसेंजर ट्रेन कैंसिल की गई.
  • ट्रेन नंबर 54101/54102 प्रयागराज-कानपुर-प्रयागराज पैसेंजर ट्रेन कैंसिल की गई.
  • ट्रेन नंबर 54325/54326 सीतापुर-कानपुर-सीतापुर पैसेंजर ट्रेन कैंसिल की गई.
  • ट्रेन नंबर 64212/64203/64214 कानपुर-लखनऊ MEMU ट्रेन कैंसिल की गई.

यह भी पढ़ें:PNG कनेक्शन में गैस से आ रही है पीली फ्लेम तो ठीक नहीं है सेटिंग, ऐसे करें सही

डायवर्ट ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 12004 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस डायवर्ट रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल डायवर्ट रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 02423 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल डायवर्ट रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15065 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस डायवर्ट रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15045 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस डायवर्ट रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12591 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस डायवर्ट रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 13237 कोटा-पटना एक्सप्रेस डायवर्ट रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12143 LTT-प्रतापगढ़ एक्सप्रेस डायवर्ट रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12183 भोपाल-प्रतापगढ़ सुपरफास्ट डायवर्ट रहेगी.

यह भी पढ़ें: ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया तो रुक जाएगी पेंशन, यूपी सरकार ने कर दिया बड़ा बदलाव

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 28 Mar 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Train News Railways News Utility News
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