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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीघर पर LPG कनेक्शन था, अब ले लिया PNG, जानें कैसे सरेंडर होगा सिलेंडर

घर पर LPG कनेक्शन था, अब ले लिया PNG, जानें कैसे सरेंडर होगा सिलेंडर

LPG Surrender: घर में PNG कनेक्शन होने पर LPG रखना अब जरूरी नहीं. ऐसे में गैस एजेंसी या ऑनलाइन प्रोसेस से आसानी से कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस मिल जाता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 26 Mar 2026 12:47 PM (IST)
LPG Surrender: घर में PNG कनेक्शन होने पर LPG रखना अब जरूरी नहीं. ऐसे में गैस एजेंसी या ऑनलाइन प्रोसेस से आसानी से कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस मिल जाता है.

मिडिल ईस्ट में चलते तनाव की वजह से देश में इन दिनों एलपीजी को लेकर जो स्थिति बनी हुई है. उससे लोगों को थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है. लेकिन इसमें पीएनजी उपभोक्ताओं को इस परेशानी से राहत है. क्योंकि वहां सिलेंडर आने का इंतजार नहीं करना पड़ रहा.

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अब देश में नए नियमों के मुताबिक अगर आपके पास PNG कनेक्शन है. तो अब LPG सिलेंडर रखना अलाउड नहीं रहेगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि दोनों कनेक्शन साथ नहीं चलेंगे. इसलिए जिन घरों में PNG है. उन्हें LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा.
अब देश में नए नियमों के मुताबिक अगर आपके पास PNG कनेक्शन है. तो अब LPG सिलेंडर रखना अलाउड नहीं रहेगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि दोनों कनेक्शन साथ नहीं चलेंगे. इसलिए जिन घरों में PNG है. उन्हें LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा.
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सरकार का मकसद है गैस सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज करना. अभी भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां PNG की सुविधा नहीं पहुंची है और लोग पूरी तरह LPG पर निर्भर हैं. ऐसे में जिन घरों में PNG पहले से मौजूद है, वहां सिलेंडर बनाए रखने का मतलब है जरूरतमंदों तक सप्लाई कम पड़ना. इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है.
सरकार का मकसद है गैस सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज करना. अभी भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां PNG की सुविधा नहीं पहुंची है और लोग पूरी तरह LPG पर निर्भर हैं. ऐसे में जिन घरों में PNG पहले से मौजूद है, वहां सिलेंडर बनाए रखने का मतलब है जरूरतमंदों तक सप्लाई कम पड़ना. इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है.
Published at : 26 Mar 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
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