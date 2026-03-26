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घर पर LPG कनेक्शन था, अब ले लिया PNG, जानें कैसे सरेंडर होगा सिलेंडर
LPG Surrender: घर में PNG कनेक्शन होने पर LPG रखना अब जरूरी नहीं. ऐसे में गैस एजेंसी या ऑनलाइन प्रोसेस से आसानी से कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस मिल जाता है.
मिडिल ईस्ट में चलते तनाव की वजह से देश में इन दिनों एलपीजी को लेकर जो स्थिति बनी हुई है. उससे लोगों को थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है. लेकिन इसमें पीएनजी उपभोक्ताओं को इस परेशानी से राहत है. क्योंकि वहां सिलेंडर आने का इंतजार नहीं करना पड़ रहा.
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Published at : 26 Mar 2026 12:47 PM (IST)
Tags :Utility News LPG Gas LPG GAS CYLINDER
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प्रेम कुमारJournalist
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