घर पर LPG कनेक्शन था, अब ले लिया PNG, जानें कैसे सरेंडर होगा सिलेंडर

सरकार का मकसद है गैस सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज करना. अभी भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां PNG की सुविधा नहीं पहुंची है और लोग पूरी तरह LPG पर निर्भर हैं. ऐसे में जिन घरों में PNG पहले से मौजूद है, वहां सिलेंडर बनाए रखने का मतलब है जरूरतमंदों तक सप्लाई कम पड़ना. इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है.