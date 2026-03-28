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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUPSSSC Recruitment 2026: यूपी में होने जा रही 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कब से कर पाएंगे आवेदन

UPSSSC Recruitment 2026: यूपी में होने जा रही 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कब से कर पाएंगे आवेदन

UPSSSC Recruitment 2026: यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए UPSSSC ने Agriculture Technical Assistant के 2759 पदों पर भर्ती जारी की है.आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हो रही है, जानिए पूरी डिटेल.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 Mar 2026 12:24 PM (IST)
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अगर आप यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है.Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission ने Agriculture Technical Assistant (AGTA) के पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के जरिए 2500 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. खास बात ये है कि इसमें बड़ी संख्या में सीटें होने की वजह से युवाओं के पास अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का.

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 मई से शुरू हो जाएगी. उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जून  तय की गई है. इसके अलावा फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी यही है.अगर आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो उम्मीदवारों को 18 जून 2026 तक सुधार करने का मौका दिया जाएगा. परीक्षा की तारीख फिलहाल घोषित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा.

कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2759 पद भरे जाएंगे, जो कि 2500 से ज्यादा हैं. अलग-अलग वर्गों के लिए सीटों का बंटवारा भी किया गया है, ताकि हर कैटेगरी के उम्मीदवारों को मौका मिल सके. सामान्य वर्ग के लिए सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहीं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वर्ग के लिए भी पर्याप्त पद रखे गए हैं. यह भर्ती खासतौर पर उन युवाओं के लिए फायदेमंद है जो एग्रीकल्चर से जुड़े क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें - UP Jobs 2026: सरकारी नौकरी का मौका! UP में 2700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, PET पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

क्या चाहिए योग्यता?
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार के पास UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए. इसके साथ ही कृषि या उससे जुड़े विषय में ग्रेजुएशन होना जरूरी है, जैसे B.Sc Agriculture, Horticulture, Forestry या Agricultural Engineering. इसके अलावा Community Science या Home Science में 4 साल की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों के पास NCC ‘B’ सर्टिफिकेट या Territorial Army का अनुभव है, उन्हें अतिरिक्त लाभ मिल सकता है.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क ?
इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि आवेदन फीस काफी कम रखी गई है. सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 25 रुपये शुल्क तय किया गया  सभी  वर्ग के लिए फीस समान है. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी
सबसे पहले UPSSSC PET 2025 के स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी.लिखित परीक्षा पास करने के बाद स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में मेडिकल परीक्षण होगा.हर चरण में सफल होना जरूरी होगा, तभी अंतिम चयन किया जाएगा.

UPSSSC Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 28 Mar 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
UP Government Jobs JObs UPSSSC Recruitment 2026 Agriculture Technical Assistant Vacancy
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