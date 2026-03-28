'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, थलापति विजय की 'जन नायगन' की रिलीज पर बड़ा अपडेट

Entertainment News Live: 'धुरंधर 2' ने 9 दिनों में वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, थलापति विजय की 'जन नायगन' की रिलीज पर बड़ा अपडेट
Entertainment News Live 28th March: एंटरटेनमेंट जगत में आज भी काफी हलचल है कई फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस हुई है तो धुरंधर का जलवा बरकरार है. यहां सारी अपडेट्स जान सकते हैं.
Entertainment News Live 28th March: एंटरटेनमेंट जगत की खबरों को जानने के लिए लोगों में काफी एक्साइटमेंट रहती है. 28 मार्च को भी बॉलीवुड से लेकर साउथ और ओटीटी से टीवी जगत तक में काफी हलचल दिख रही है. जहां एक तरफ धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड बना रही है तो कई फिल्मों की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट आया है. चलिए यहां आज की सारी खबरों पर नजर डालते हैं.
धुरंधर 2 देश और दुनिया भर में रच रही इतिहास
रणवरी सिंह स्टारर धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर काबिलेतारीफ परफॉर्मेंस दे रही है. रिलीज के 9वें दिन भी इस फिल्म ने तगड़ा कलेक्शन कर हर किसी को हैरान कर दिया. फिल्म की देश और दुनियाभर की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 9वें दिन, 'धुरंधर 2' ने 18,456 शो में 41.55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही, भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 854.99 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन अब तक 715.72 करोड़ हो गया है. वहीं विदेशों में, फिल्म ने कुल 274.00 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 1128.99 करोड़ हो गया है.
करण जौहर ने धुरंधर 2 की जमकर तारीफ की
बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने हाल ही में धुरंधर 2 देखी और इस फिल्म को देखने के बाद वे अब इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. करण ने इंस्टा पर पोस्ट कर फिल्म को रणवीर सिंह का बेस्ट काम बताया, वहीं उन्होंने आदित्य धर को भी बेहतरीन फिल्ममेकर कहा.
'धुरंधर 2' के बचाव में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा
दिग्गज अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा बताए जाने पर बचाव किया है. न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में अभिनेता ने फ़िल्म की कहानी को लेकर किए जा रहे दावों को ख़ारिज कर दिया. उन्होंने कहा, "मैंने 'धुरंधर 2' नहीं देखी है, लेकिन मैंने 'धुरंधर 1' देखी है और मुझे वह फ़िल्म बहुत पसंद आई थी. मैंने तो उसके बारे में ट्वीट भी किया था." उन्होंने आगे कहा, "मैंने वे दावे पढ़े हैं, लेकिन मैं इसे 'प्रोपेगेंडा' नहीं कहूंग. फिल्म तो फ़िल्म होती है, उसमें मनोरंजन भी होता है और वह दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता भी रखती है."
जननायगन की रिलीज डेट पर अपडेट
थलापति विजय की फिल्म 'जना नायगन' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पहले ये फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में आनी थी लेकिन सेंसर से जुड़ी रुकावटों की वजह से इसकी रिलीज में देरी हो रही है. हालांकि नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म गीतू मोहनदास और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के बाद रिलीज होगी. ध्रुव सर्जा की एक्शन फिल्म 'केजी द डेविल' 30 अप्रैल, 2026 को रिलीज़ होने वाली है, जबकि 'टॉक्सिक' 4 जून, 2026 को रिलीज़ होगी. इस लाइनअप की वजह से, रिपोर्ट्स के मुताबिक 'जना नायगन' को जून या जुलाई तक आगे बढ़ाया जा सकता है. ऐसी भी अटकलें हैं कि यह फिल्म विजय के जन्मदिन वाले हफ्ते के आस-पास रिलीज हो सकती है.
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Source: IOCL