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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआम लोगों के लिए कब से खुल जाएगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें कब उड़ेगी पहली फ्लाइट?

आम लोगों के लिए कब से खुल जाएगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें कब उड़ेगी पहली फ्लाइट?

Noida International Airport First Flight: पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्धघाटन करने जा रहे हैं. अब लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं आम जनता के लिए कब से खुल जाएगा एयरपोर्ट.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 28 Mar 2026 11:12 AM (IST)
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Noida International Airport  First Flight: उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब सिर्फ एक सपना नहीं. बल्कि हकीकत बनने के बेहद करीब है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12 बजे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. जिसके बाद दिल्ली-NCR और पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए हवाई सफर का एक नया और शानदार ऑप्शन खुल जाएगा.

हालांकि उद्घाटन आज हो रहा है. लेकिन आम यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहां से पहली कमर्शियल फ्लाइट कब उड़ान भरेगी. फिलहाल एयरपोर्ट का पहला फेज पूरी तरह तैयार है और इसे कुल पांच चरणों में विकसित किया जाना है. चलिए आपको बताते हैं आम जनता के लिए कब से खुलेगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट.

आम जनता के लिए कब शुरू होंगी फ्लाइट्स?

आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन हो जाएगा. उसके बाद सबका सवाल यही है कि आम जनता के लिए बुकिंग कब से खुलेगी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जानकारों की मानें तो उद्घाटन और कमर्शियल फ्लाइट्स के बीच आमतौर पर 45 दिनों का एक गैप होता है. इस समय का उपयोग विमानन कंपनियां अपनी तैयारियों और एयरोड्रम लाइसेंस की प्रक्रियाओं को पूरा करने में करती हैं.

  • फिलहाल आधिकारिक तौर पर तारीख तय नहीं है लेकिन उम्मीद है कि अप्रैल के महीने से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो सकता है.
  • पहले साल में करीब 50 से 60 लाख यात्रियों के यहां से सफर करने का अनुमान लगाया जा रहा है.
  • इस एयरपोर्ट के टर्मिनल की सालाना क्षमता करीब 1.20 करोड़ यात्रियों को संभालने की है.
  • जैसे-जैसे यात्रियों का फुटफॉल बढ़ेगा फ्लाइट्स की संख्या में भी उसी हिसाब से इजाफा किया जाएगा

जेवर एयरपोर्ट से शुरुआत में घरेलू उड़ानें ही शुरू की जाएंगी. जबकि इंटरनेशनल रूट्स के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा.

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किन शहरों के लिए मिलेगी सीधी उड़ान?

शुरुआती दौर में जेवर एयरपोर्ट देश के प्रमुख मेट्रो शहरों और बड़े बिजनेस हब को जोड़ेगा. एयरपोर्ट मैनेजमेंट के मुताबिक पहले फेज में उन रूट्स को प्राथमिकता दी गई है जहां से यात्रियों की मांग सबसे ज्यादा रहती है. अगर आप मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे शहरों के लिए सफर करना चाहते हैं. तो बहुत जल्द आपको दिल्ली (IGI) के बजाय जेवर का ऑप्शन मिल सकता है.

  • शुरुआती उड़ानें मुंबई बेंगलुरु कोलकाता हैदराबाद पुणे चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों के लिए होंगी.
  • यूपी के भीतर लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों के साथ-साथ जयपुर भोपाल और जम्मू के लिए भी फ्लाइट्स मिलेंगी.
  • अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यात्रियों को लगभग 6 महीने का अतिरिक्त इंतजार करना पड़ सकता है.
  • फ्लाइट की संख्या शुरुआत में हर दिन करीब 150 विमानों की आवाजाही का लक्ष्य रखा गया है.

उत्तर प्रदेश का यह जेवर एयरपोर्ट न सिर्फ सफर आसान बनाएगा बल्कि पूरे इलाके में रोजगार और निवेश के नए रास्ते भी खोल देगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 28 Mar 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
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