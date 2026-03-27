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नया-नया लिया है PNG कनेक्शन तो चूल्हा बदलने की नहीं पड़ेगी जरूरत, छोटे से बदलाव के बाद करेगा काम

PNG Connection Uses: नया PNG कनेक्शन लेने पर पुराने LPG चूल्हे को फेंकने की जरूरत नहीं है. बस एक छोटी सी नोजल बदलकर आप इसे पाइप वाली गैस के लिए तैयार कर सकते हैं. जान लें तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 27 Mar 2026 04:18 PM (IST)
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PNG Connection Uses: देश में LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और बार-बार बुकिंग के झंझट से परेशान होकर अब बहुत से लोग PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) की तरफ स्विच कर रहे हैं. सरकार भी लगातार उन इलाकों में लोगों को प्रोत्साहित कर रही है जहाँ पाइप वाली गैस की सुविधा मौजूद है. लेकिन नया कनेक्शन लेते ही सबसे बड़ा सिरदर्द यह होता है कि क्या अब पुराना गैस चूल्हा बेकार हो जाएगा? 

अच्छी खबर यह है कि आपको हजारों रुपये खर्च करके नया चूल्हा खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बस एक छोटा सा तकनीकी बदलाव जिसे कन्वर्ट करना कहते हैं. आपके पुराने चूल्हे को ही नए PNG सिस्टम के लिए एकदम फिट कर देगा. यह बदलाव न केवल सस्ता है. बल्कि बेहद सुरक्षित और असरदार भी साबित होता है. जान लें तरीका. 

क्यों है यह बदलाव जरूरी?

LPG और PNG के प्रेशर में काफी अंतर होता है. इसलिए पुराने चूल्हे की सेटिंग बदलनी पड़ती है. सिलेंडर में गैस बहुत ज्यादा दबाव के साथ आती है. जबकि पाइप वाली गैस का प्रेशर थोड़ा कम होता है. इसी तालमेल को बिठाने के लिए चूल्हे की नोजल में बदलाव किया जाता है. इसके मुख्य फायदे यहां दिए गए हैं:

  • सिलेंडर वाले चूल्हे की बारीक नोजल को बदलकर थोड़े बड़े छेद वाली नोजल लगाई जाती है.
  • नोजल बदलने से कम प्रेशर वाली PNG गैस भी चूल्हे में सही फ्लो के साथ जलने लगती है.
  • नया चूल्हा खरीदने के बजाय सिर्फ नोजल बदलकर आप अपने हजारों रुपये बचा सकते हैं.
  • सही फिटिंग के बाद चूल्हे की आंच एकदम नीली और तेज होकर बेहतर परफॉरमेंस देती है.

कुल मिलाकर नोजल का यह छोटा सा बदलाव आपके पुराने चूल्हे को नई गैस के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन-बस या मेट्रो... जेवर एयरपोर्ट के लिए कौन-सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट? जानें फायदे का सौदा

हमेशा लें प्रोफेशनल की मदद

चूल्हे को कन्वर्ट करना सुनने में भले ही आसान लगे. लेकिन यह काम खुद करने की गलती कभी न करें. गैस का मामला संवेदनशील होता है. इसलिए सुरक्षा से समझौता करना भारी पड़ सकता है. हमेशा गैस कंपनी के अधिकृत (Authorized Technician) तकनीशियन को ही इस काम के लिए बुलाएं. एक्सपर्ट की मदद लेने के कुछ जरूरी वजहें नीचे दिए गए हैं:

  • अधिकृत तकनीशियन नोजल बदलने के बाद यह सुनिश्चित करते हैं कि कहीं कोई लीकेज न हो.
  • प्रोफेशनल मैकेनिक सही टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे चूल्हे की बॉडी को नुकसान नहीं होता.
  • एक्सपर्ट से काम कराने पर चूल्हे की सेफ्टी और उसकी वर्किंग गारंटी बनी रहती है.
  • काम पूरा होने के बाद वे तुरंत फ्लेम टेस्ट करते हैं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत न आए.

सुरक्षा के लिहाज से किसी प्रोफेशनल की देखरेख में ही चूल्हे की सेटिंग बदलवाना सबसे समझदारी भरा और रिस्क-फ्री फैसला होता है.

यह भी पढ़ें: ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया तो रुक जाएगी पेंशन, यूपी सरकार ने कर दिया बड़ा बदलाव

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Mar 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Utility News PNG Gas PNG Connection Stove
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