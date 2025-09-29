हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीबेटा नहीं कर रहा देखभाल तो कहां शिकायत कर सकते हैं बुजुर्ग? जान लें अपने अधिकार

बेटा नहीं कर रहा देखभाल तो कहां शिकायत कर सकते हैं बुजुर्ग? जान लें अपने अधिकार

Old Age Parents Rights: अगर बेटा देखभाल नहीं कर रहा तो बुजुर्ग कानूनी प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जान लीजिए क्या होते हैं बुजुर्ग माता-पिता के अधिकार.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Sep 2025 04:38 PM (IST)
Old Age Parents Rights: अगर बेटा देखभाल नहीं कर रहा तो बुजुर्ग कानूनी प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जान लीजिए क्या होते हैं बुजुर्ग माता-पिता के अधिकार.

जो बच्चे छोटे होते हैं. तो माता-पिता बच्चों की देखभाल करते हैं. उन्हें हर वह चीज देते हैं. जिसकी उन्हें जरूरत होती है. लेकिन जब माता-पिता बूढ़े हो जाते हैं. तो बच्चों का भी यही फर्ज बनता है कि वह उनकी अच्छे से देखभाल करें और उन्हें हर जरूरी चीज मुहैया करवाएं.

1/6
अक्सर जब माता-पिता बुजुर्ग हो जाते हैं. तो कई बार देखा गया है कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं. जो उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं. उनकी देखभाल नहीं करते हैं. ऐसे में बुजुर्ग मां-बाप क्या कर सकते हैं कहां बेटे की शिकायत कर सकते हैं. क्या होते हैं उनके अधिकार. चलिए आपको बताते हैं.
अक्सर जब माता-पिता बुजुर्ग हो जाते हैं. तो कई बार देखा गया है कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं. जो उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं. उनकी देखभाल नहीं करते हैं. ऐसे में बुजुर्ग मां-बाप क्या कर सकते हैं कहां बेटे की शिकायत कर सकते हैं. क्या होते हैं उनके अधिकार. चलिए आपको बताते हैं.
2/6
सबसे पहले बुजुर्ग अपने राज्य की नागरिक हेल्पलाइन या नजदीकी पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. वहां उन्हें बताया जाएगा कि किस विभाग में शिकायत दर्ज कराई जाए और कौन से दस्तावेज जरूरी हैं. स्थानीय अधिकारी अक्सर मामलों को जल्दी संभालते हैं.
सबसे पहले बुजुर्ग अपने राज्य की नागरिक हेल्पलाइन या नजदीकी पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. वहां उन्हें बताया जाएगा कि किस विभाग में शिकायत दर्ज कराई जाए और कौन से दस्तावेज जरूरी हैं. स्थानीय अधिकारी अक्सर मामलों को जल्दी संभालते हैं.
3/6
अगर परिवार में बच्चों द्वारा देखभाल नहीं हो रही है. तो बुजुर्ग अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर सकती है और बच्चों को कानूनी रूप से चेतावनी दे सकती है.
अगर परिवार में बच्चों द्वारा देखभाल नहीं हो रही है. तो बुजुर्ग अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर सकती है और बच्चों को कानूनी रूप से चेतावनी दे सकती है.
4/6
इसके अलावा महिला और बाल विकास विभाग या वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. यह संस्थाएं बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं चलाती हैं. शिकायत के बाद अधिकारी मामले की जांच कर सही कदम उठाते हैं.
इसके अलावा महिला और बाल विकास विभाग या वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. यह संस्थाएं बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं चलाती हैं. शिकायत के बाद अधिकारी मामले की जांच कर सही कदम उठाते हैं.
5/6
बुजुर्गों के अधिकार कानून के तहत सुरक्षित हैं. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 के अनुसार बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं. अगर यह जिम्मेदारी पूरी नहीं होती. तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
बुजुर्गों के अधिकार कानून के तहत सुरक्षित हैं. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 के अनुसार बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं. अगर यह जिम्मेदारी पूरी नहीं होती. तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
6/6
शिकायत दर्ज करने के लिए जरूरी है कि बुजुर्ग पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र और निवास प्रमाण जैसे दस्तावेज तैयार रखें. इससे शिकायत की प्रक्रिया जल्दी और आसानी से पूरी होती है. आधिकारिक तौर फॉर्म भरकर ही मामला आगे बढ़ाया जा सकता है.
शिकायत दर्ज करने के लिए जरूरी है कि बुजुर्ग पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र और निवास प्रमाण जैसे दस्तावेज तैयार रखें. इससे शिकायत की प्रक्रिया जल्दी और आसानी से पूरी होती है. आधिकारिक तौर फॉर्म भरकर ही मामला आगे बढ़ाया जा सकता है.
Published at : 29 Sep 2025 04:25 PM (IST)
Tags :
Parents Senior Citizen Old Age Utility News

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
बॉलीवुड
फैंस के लिए खुशखबरी, एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
1 अक्टूबर से लागू होंगे ये बड़े Financial बदलाव| Paisa Live
बिग बॉस 19 वाइल्ड कार्ड, तान्या मित्तल, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक और भी बहुत कुछ, शिखा मल्होत्रा ​​के साथ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
बॉलीवुड
फैंस के लिए खुशखबरी, एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
इंडिया
बिहार में फंसा चुनाव तो किंगमेकर बन सकता है पीएम मोदी का ये पुराना 'दोस्त', वरिष्ठ पत्रकार ने किया चौंकाने वाला दावा
बिहार में फंसा चुनाव तो किंगमेकर बन सकता है पीएम मोदी का ये पुराना 'दोस्त', वरिष्ठ पत्रकार ने किया चौंकाने वाला दावा
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
शिक्षा
कौन हैं मोहसिन नकवी, जिनसे ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने किया इनकार? उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
कौन हैं मोहसिन नकवी, जिनसे ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने किया इनकार? उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
हेल्थ
Neck Weight From Phone: गर्दन झुकाकर फोन देखने से नेक पर पड़ता है इतने किलो वजन, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा यह बात
गर्दन झुकाकर फोन देखने से नेक पर पड़ता है इतने किलो वजन, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा यह बात
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget