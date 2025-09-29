बेटा नहीं कर रहा देखभाल तो कहां शिकायत कर सकते हैं बुजुर्ग? जान लें अपने अधिकार

अक्सर जब माता-पिता बुजुर्ग हो जाते हैं. तो कई बार देखा गया है कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं. जो उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं. उनकी देखभाल नहीं करते हैं. ऐसे में बुजुर्ग मां-बाप क्या कर सकते हैं कहां बेटे की शिकायत कर सकते हैं. क्या होते हैं उनके अधिकार. चलिए आपको बताते हैं.