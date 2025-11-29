हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादी के सीजन में सिलेंडर वाला देर से कर रहा डिलीवरी, यहां कर सकते हैं शिकायत

Gas Cylinder Complaint: शादी के सीजन में सिलेंडर की मांग बढ़ने से डिलीवरी स्लो हो रही है. ऐसी देरी पर आप हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Nov 2025 01:01 PM (IST)
आजकल ज्यादातर घरों में खाना गैस सिलेंडर से ही बनता है और किचन पूरे दिन इसी पर चलता है. इस बीच देश में शादी का सीजन शुरू होते ही सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ गई है. डिलीवरी स्लो होने लगी है और कई घरों में टाइम पर सिलेंडर नहीं पहुंच रहा. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है.

शादियों के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर के पास बुकिंग की लाइन लंबी हो जाती है. डिलीवरी बॉय एक ही दिन में कई ऑर्डर पूरे नहीं कर पाते और देरी बढ़ती चली जाती है. शहरों में तो स्लॉट फुल होने की समस्या सामने आती है जबकि छोटे इलाकों में सिलेंडर की कमी नजर आने लगती है.
अगर आपकी एजेंसी बार-बार लेट डिलीवरी दे रही है या फोन उठाना भी बंद कर चुकी है तो सबसे पहले अपने गैस सर्विस प्रोवाइडर की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें. इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस तीनों की कस्टमर केयर टीम तय समय में ऐक्शन लेने के लिए बाध्य रहती है. शिकायत दर्ज होते ही ट्रैकिंग भी शुरू हो जाती है.
हर कंपनी का अपना ऑनलाइन पोर्टल है जहां आप डिलीवरी ट्रैक कर सकते हैं, ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन देख सकते हैं और शिकायत की स्टेटस चेक कर सकते हैं. अगर सिलेंडर की डिलीवरी समय से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है तो पोर्टल तुरंत शिकायत का ऑप्शन दिखाता है.
मोबाइल ऐप आज की सबसे आसान सुविधा है. प्ले स्टोर में इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के ऑफिशियल ऐप मिल जाएंगे. इनमें आप लेट डिलीवरी, गलत डिलीवरी या मिसबिहेवियर जैसी हर समस्या रिपोर्ट कर सकते हैं. ऐप का फायदा यह है कि सारी अपडेट्स आपके फोन पर रियल टाइम में मिलती रहती हैं.
अगर आपको लगता है कि एजेंसी जानबूझकर डिलीवरी टाल रही है. एकस्ट्रा पैसे मांग रही है या जवाब ही नहीं दे रही. तो सीधे जिला नियंत्रण कार्यालय में शिकायत दर्ज करें. यहां से जांच शुरू होती है और गलत पाए जाने पर एजेंसी पर कार्रवाई होती है.
शादी के सीजन में डिमांड हाई रहना नार्मल है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि डिलीवरी लेट हो. आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बुकिंग करने तक नहीं है. बल्कि जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज कराना भी जरूरी है. आप चाहे हेल्पलाइन या फिर पोर्टल के जरिए शिकायत कर सकते हैं.
Published at : 29 Nov 2025 01:01 PM (IST)
