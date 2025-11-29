शादी के सीजन में सिलेंडर वाला देर से कर रहा डिलीवरी, यहां कर सकते हैं शिकायत

अगर आपकी एजेंसी बार-बार लेट डिलीवरी दे रही है या फोन उठाना भी बंद कर चुकी है तो सबसे पहले अपने गैस सर्विस प्रोवाइडर की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें. इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस तीनों की कस्टमर केयर टीम तय समय में ऐक्शन लेने के लिए बाध्य रहती है. शिकायत दर्ज होते ही ट्रैकिंग भी शुरू हो जाती है.