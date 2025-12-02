कई बार बचपन के कुछ अनुभव भी इस तरह के व्यवहार में अहम भूमिका निभाते हैं. अगर कोई पहले अटेंशन या समझ पाने के लिए संघर्ष कर चुका है, तो बड़े होने पर करीबी रिश्तों में असुरक्षा या गुस्सा ज्यादा दिखने लगता है. ये किसी पैटर्न की तरह दोहराया जाता है.