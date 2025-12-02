JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन

बिहार चुनाव (2025) के बाद प्रदेश में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है. नई सरकार में नीतीश कुमार के पास रहा गृह विभाग अब बीजेपी के पास चला गया है. सम्राट चौधरी इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. मंगलवार (02 दिसंबर, 2025) को बीजेपी के खाते में स्पीकर पद भी चला गया. प्रेम कुमार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए. अब आरजेडी और महागठबंधन में शामिल पार्टी आईआईपी ने बड़ा दावा किया है.

'अपनी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ी बीजेपी'

आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में दावा किया कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाएगी. बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी. अपनी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि गृह विभाग भी जेडीयू से बीजेपी ने ले लिया. दो-दो डिप्टी सीएम भी बीजेपी से हैं. बीजेपी बड़ा भाई है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई राज्यों में बीजेपी खेला कर चुकी है. उसी तरह का खेला यहां (बिहार) होगा.

आईपी गुप्ता ने भी किया ऐसा ही दावा

दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल आईआईपी के अध्यक्ष और विधायक आईपी गुप्ता ने भी इसको लेकर दावा किया है. आईपी गुप्ता ने कहा, "नीतीश को सीएम की कुर्सी से बीजेपी हटाएगी. बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी. गृह विभाग, दो डिप्टी सीएम के बाद स्पीकर भी बीजेपी का हो गया. बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी."

वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने महागठबंधन के अन्य नेताओं की तरह ही बड़ा दावा किया. भाई वीरेंद्र ने कहा, "जिस तरह से गृह विभाग… उसके बाद विधानसभा का अध्यक्ष पद बीजेपी के हाथ में गया है… इंतजार कीजिए, बहुत जल्द जैसे महाराष्ट्र में हुआ है यहां भी होने वाला है."

बीजेपी बोली- भ्रम फैला रहा विपक्ष

महागठबंधन के नेता भले ऐसा दावा कर रहे हैं लेकिन बीजेपी निश्चिंत है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है. इस पूरे मामले पर बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे. गृह विभाग, दो डिप्टी सीएम का पद, स्पीकर पद सब आपसी सहमति से हुआ है. विपक्ष भ्रम फैला रहा है.

यह भी पढ़ें- प्रेम कुमार को नीतीश कुमार ने दी बधाई, सदन में सदस्यों से कहा- खड़ा होकर प्रणाम करिए