IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये

Glenn Maxwell Withdraws From IPL 2026: आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होने वाला है, जिसके लिए फैंस के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है. इस मिनी ऑक्शन के लिए 1355 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है. वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने मिनी ऑक्शन के लिए अपना नाम नहीं दिया है. मैक्सवेल ने आईपीएल 2026 से दूर रहने के अपने फैसले से सबको चौंका दिया है. उनका दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग से दूर रहने का खुलासा तब हुआ, जब मैक्सवेल ने आईपीएल 2026 के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया.

मैक्सवेल ने पंजाब किंग्स के लिए खेला था पिछला सीजन

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के हिस्सा थे. पिछले साल हुए मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने मैक्सवेल को 4.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि, आईपीएल 2026 के लिए पंजाब फ्रेंचाइजी ने मैक्सवेल को टीम से रिलीज कर दिया था. मैक्सवेल के रिलीज होने के बाद कई फ्रेंचाइजियों की नजर उन पर जमी थी, लेकिन उन्होंने खुद को मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्टर ना कराकर साफ कर दिया कि वो IPL 2026 में खेलते हुए नहीं दिखेंगें.

मैक्सवेल के इस फैसले के पीछे क्या हो सकती है वजह?

ग्लेन मैक्सवेल के आईपीएल 2026 के लिए अपना नाम रजिस्टर ना कराने के फैसले के पीछे की वजह क्या है, उस बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है. हालांकि, इंजरी से मैक्सवेल हाल ही में उबरे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है. इंजरी की वजह मैक्सवेल ने अपना नाम ऑक्शन में नहीं डाला, ऐसे में ये कहना सही नहीं होगा. मैक्सवेल के इस फैसले के पीछे की असली वजह को लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. तब ही स्पष्ट हो पाएगा कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया.

आईपीएल से मैक्सवेल ने कमाए करीब 92 करोड़

आईपीएल में साल 2012 में डेब्यू करने के बाद ग्लेन मैक्सवेल 4 टीमों से कुल 13 सीजन खेले हैं. जिसमें मुंबई इंडियंस, दिल्ली डेयरडेविल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के लिए खेला है. इस टूर्नामेंट के 13 सीजन से मैक्सवेल ने क़रीब 92 करोड़ रुपये कमाए हैं. मैक्सवेल को सबसे ज्यादा सैलरी 14.25 करोड़ IPL 2021 में मिले थे, जब उन्हें RCB ने खरीदा था. मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा IPL के 6 सीजन पंजाब किंग्स से खेले हैं.