हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडYear Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज

Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज

Bollywood Year Ender 2025: इस साल बॉलीवुड में कई रोमांटिक फिल्में रिलीज हुईं और बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया. आइए जानते हैं इस की बॉलीवुड रोमांटिक ग्रॉसर्स के बारे में.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 02 Dec 2025 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड का ये साल रोमांटिक फिल्मों के नाम रहा. 'सैयारा' से लेकर 'एक दीवाने की दीवानियत' तक जैसी तमाम फिल्में रिलीज हुईं. बॉलीवुड में सैयारा की आंधी में तो कई फिल्में बह गई थीं. आज हम आपको 2025 की टॉप 10 बॉलीवुड रोमांटिक फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

'सैयारा' सबसे आगे

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, सैयारा इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म है. इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने डेब्यू किया था. यंग एक्टर की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था. फिल्म ने 337.69 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म के गाने, स्टोरी, कास्टिंग सबकुछ छा गया था. फैंस थिएटर्स से इमोशनल होकर निकले थे.

दे दे प्यार दे 2

ये फिल्म दूसरे नबंर पर बनी है. फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं. इस फिल्म ने 86.80 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

एक दीवाने की दीवानियत

हर्षवर्धन राणे की इस फिल्म ने भी फैंस को दीवाना बना दिया. फिल्म को विक्रमादित्य भोसले ने डायरेक्ट किया. वहीं फिल्म में सोनम बाजवा फीमेल लीड रोल में नजर आईं. फिल्म ने 85.78 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

टॉप 10 बॉलीवुड रोमांटिक ग्रॉसर (इंडिया नेट कलेक्शन)

1 सैयारा 337.69 करोड़
2 दे दे प्यार दे 2 86.80 करोड़ 
3 एक दीवाने की दीवानियत  85.78 करोड़
4 भूल चूक माफ 74.81 करोड़
5 सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 57.48 करोड़
6 मेट्रो इन दिनों 56.3 करोड़
7 परम सुंदरी 54.85 करोड़
8 धड़क 2 24.24 करोड़
9 मेरे हसबैंड की बीवी  12.25 करोड़
10 लवयापा 7.69 करोड़

टॉप 5 में शामिल हैं ये फिल्में

वहीं राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ को भी फैंस पसंद किया. इस फिल्म ने 74.81 करोड़ की कमाई की. फिल्म में वामिक गब्बी फीमेल लीड में थी. वहीं टॉप 5 में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने जगह बनाई है. फिल्म ने 57.48 करोड़ का कलेक्शन किया.

इसके अलावा नंबर 6 पर मेट्रो इन दिनों है. इस फिल्म ने 56.3 करोड़ का कलेक्शन किया था. सातवें नंबर पर परम सुंदरी है. परम सुंदरी ने 54.85 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म में जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा को रोमांस करते देखा गया.

आठवें नंबर पर धड़क 2 है. धड़क 2 ने 24.24 करोड़ का बिजनेस किया था. नौवें नंबर पर मेरे हसबैंड की बीवी है. इस फिल्म ने 12.25 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं दसवें नंबर पर लवयापा है. लवयापा ने 7.69 करोड़ की कमाई की थी.

और पढ़ें

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read
Published at : 02 Dec 2025 12:10 PM (IST)
Tags :
Year Ender 2025 Bollywood Romantic Grossers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद राज्यसभा के साथ लोकसभा की भी कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Live: विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद राज्यसभा के साथ लोकसभा की भी कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
इंडिया
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
Advertisement

वीडियोज

Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
सरकार के 'संचार साथी' एप पर सियासत तेज...Congress ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप | Namaste Bharat
Sameer Anjaan Interview: 90s Millennials से Gen Z तक कैसे एक जिज्ञासु Composer हर Era में खुद को Recreate करता रहा
UP के Balrampur में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की भीषण टक्कर | Breaking | UP News
Parliament Winter Session: संसद सत्र का दूसरा दिन कैसा? हंगामेदार या फिर... | News@7 | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद राज्यसभा के साथ लोकसभा की भी कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Live: विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद राज्यसभा के साथ लोकसभा की भी कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
इंडिया
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
बॉलीवुड
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
शिक्षा
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
हेल्थ
Itching On Feet Causes: पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
यूटिलिटी
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget