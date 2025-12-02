बॉलीवुड का ये साल रोमांटिक फिल्मों के नाम रहा. 'सैयारा' से लेकर 'एक दीवाने की दीवानियत' तक जैसी तमाम फिल्में रिलीज हुईं. बॉलीवुड में सैयारा की आंधी में तो कई फिल्में बह गई थीं. आज हम आपको 2025 की टॉप 10 बॉलीवुड रोमांटिक फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं.

'सैयारा' सबसे आगे

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, सैयारा इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म है. इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने डेब्यू किया था. यंग एक्टर की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था. फिल्म ने 337.69 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म के गाने, स्टोरी, कास्टिंग सबकुछ छा गया था. फैंस थिएटर्स से इमोशनल होकर निकले थे.

दे दे प्यार दे 2

ये फिल्म दूसरे नबंर पर बनी है. फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं. इस फिल्म ने 86.80 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

एक दीवाने की दीवानियत

हर्षवर्धन राणे की इस फिल्म ने भी फैंस को दीवाना बना दिया. फिल्म को विक्रमादित्य भोसले ने डायरेक्ट किया. वहीं फिल्म में सोनम बाजवा फीमेल लीड रोल में नजर आईं. फिल्म ने 85.78 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

टॉप 10 बॉलीवुड रोमांटिक ग्रॉसर (इंडिया नेट कलेक्शन)

1 सैयारा 337.69 करोड़ 2 दे दे प्यार दे 2 86.80 करोड़ 3 एक दीवाने की दीवानियत 85.78 करोड़ 4 भूल चूक माफ 74.81 करोड़ 5 सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 57.48 करोड़ 6 मेट्रो इन दिनों 56.3 करोड़ 7 परम सुंदरी 54.85 करोड़ 8 धड़क 2 24.24 करोड़ 9 मेरे हसबैंड की बीवी 12.25 करोड़ 10 लवयापा 7.69 करोड़

टॉप 5 में शामिल हैं ये फिल्में

वहीं राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ को भी फैंस पसंद किया. इस फिल्म ने 74.81 करोड़ की कमाई की. फिल्म में वामिक गब्बी फीमेल लीड में थी. वहीं टॉप 5 में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने जगह बनाई है. फिल्म ने 57.48 करोड़ का कलेक्शन किया.

इसके अलावा नंबर 6 पर मेट्रो इन दिनों है. इस फिल्म ने 56.3 करोड़ का कलेक्शन किया था. सातवें नंबर पर परम सुंदरी है. परम सुंदरी ने 54.85 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म में जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा को रोमांस करते देखा गया.

आठवें नंबर पर धड़क 2 है. धड़क 2 ने 24.24 करोड़ का बिजनेस किया था. नौवें नंबर पर मेरे हसबैंड की बीवी है. इस फिल्म ने 12.25 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं दसवें नंबर पर लवयापा है. लवयापा ने 7.69 करोड़ की कमाई की थी.