कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंगलवार (2 दिसंबर 2025) को उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के आवास पर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने साथ में नाश्ता किया. CM सिद्धारमैया जैसे ही ब्रेकफास्ट मीट के लिए पहुंचे दोनों डीके भाइयों ने गुलदस्ते से उनका स्वागत किया. डीके सुरेश ने मुख्यमंत्री के पैर छुए. मौके पर कुनिगल विधायक डॉ. रंगनाथ भी मौजूद रहे.

इस मीटिंग से ऐन पहले कांग्रेस सूत्रों ने स्पष्ट किया कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री परिवर्तन का कोई भी फैसला केवल राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ही लेंगे. अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है. दोनों नेताओं को फिलहाल एक-दूसरे से मिलकर मामले को सुलझाने के लिए कहा गया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए जो नाश्ता तैयार किया गया, वह शिवकुमार के घर पर ही पकाया गया था, जिसमें इडली, डोसा, उपमा, नाटी चिकन और कॉफी शामिल थी.

शिवकुमार भी पहुंचे थे नाश्ते पर

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक हलिया मुलाकात को एक सौहार्द यात्रा के रूप में पेश किया जा रहा है क्योंकि तीन दिन पहले शिवकुमार इसी तरह ब्रेकफास्ट मीट के लिए मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर गए थे. शिवकुमार ने सोमवार (1 दिसंबर 2025) को कहा था कि वह और मुख्यमंत्री दोनों एक टीम के रूप में मिलकर काम करते रहेंगे. उपमुख्यमंत्री ने सिद्धारमैया को नाश्ते पर आमंत्रित करने वाली बात भी उन्होंने बताई थी ताकि कर्नाटक से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर चर्चा की जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि वे दोनों भाइयों की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई में कोई गुटबाजी नहीं है और उन्होंने भ्रम पैदा करने के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया. नेतृत्व के मुद्दे पर दोनों ने कहा कि वे आलाकमान की बात मानेंगे.

बेलगावी विधानसभा सत्र

इस घटनाक्रम को दोनों के बीच नेतृत्व की खींचतान को रोकने के लिए आलाकमान की तरफ से उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है और यह संकेत देता है कि सिद्धारमैया फिलहाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, खासकर 8 दिसंबर से शुरू होने वाले बेलगावी विधानसभा सत्र से पहले.

