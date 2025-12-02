हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाSSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके

SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके

SSC ने Constable GD 2026 भर्ती के लिए 25,487 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें CISF और CRPF में सबसे अधिक अवसर हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 02 Dec 2025 10:58 AM (IST)
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सचिवालय सुरक्षा बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल (GD) और राइफलमैन (GD) की भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है. देश की सुरक्षा बलों में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है. आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन जमा कर सकते हैं.

इस बार भर्ती अभियान काफी बड़ा है, क्योंकि कुल 25,487 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें सबसे अधिक अवसर दो बड़े बलों CISF में 14,595 पद और CRPF में 5,490 पद पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा BSF, SSB, ITBP, Assam Rifles और SSF में भी हजारों रिक्तियाँ भरी जाएंगी. आयोग के अनुसार, SSC GD की कंप्यूटर आधारित परीक्षा फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.

कब-कब क्या होगा?

आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी तिथियों की बात करें तो 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि फीस भुगतान की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2026 रात 11 बजे है. अगर आवेदन में कोई गलती रह जाए, तो उम्मीदवारों को 8 से 10 जनवरी 2026 तक सुधार करने का मौका मिलेगा. इसके बाद फरवरी से अप्रैल के बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें लाखों युवा हिस्सा लेंगे.

किस बल में कितनी नियुक्तियां होंगी?

इस बार एसएससी ने कुल 25,487 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है. BSF में 616 पदों पर नियुक्ति होगी. CISF, जो सबसे बड़ा सुरक्षा बल है, उसमें इस बार 14,595 रिक्तियों पर जवान भर्ती किए जाएंगे. CRPF, जो देशभर में सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, उसमें 5,490 पदों पर भर्ती होगी. इसके बाद SSB में 1,764 पद, ITBP में 1,293 पद, Assam Rifles में 1,706 पद और सचिवालय सुरक्षा बल में 23 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इस प्रकार कुल मिलाकर 23,467 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 2,020 पद महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं.

10वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन

SSC GD Constable के लिए शैक्षणिक योग्यता काफी सरल रखी गई है. उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 पास होना अनिवार्य है. यानी कम पढ़ाई वाले युवा भी इस भर्ती के माध्यम से सरकारी नौकरी पा सकते हैं.

उम्र सीमा

1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए. सरकारी नियमों के तहत SC, ST, OBC और Ex-Servicemen को अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

SSC GD भर्ती कई चरणों में आयोजित की जाती है. सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, गणित और अंग्रेजी/हिंदी के सवाल पूछे जाएंगे. इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) होगी, जिसमें उम्मीदवारों को दौड़, ऊंचाई और अन्य शारीरिक मानकों के आधार पर परखा जाएगा. जो अभ्यर्थी इन तीनों चरणों में सफल होंगे, उन्हें चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, Assam Rifles या SSF में नियुक्ति दी जाएगी.

सैलरी कितनी

इसमें उम्मीदवारों को 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक मासिक वेतन मिलता है. इसके साथ महंगाई भत्ता, जोखिम भत्ता, राशन, यूनिफॉर्म, मेडिकल और ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाता है.

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है. हालांकि महिलाओं, SC/ST उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
  • वेबसाइट पर अपना वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और Constable GD Exam 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
  • आवेदन फॉर्म को सही-सही भरें और सुनिश्चित करें कि सभी जानकारियां दस्तावेजों से मेल खाती हैं.
  • वेबसाइट पर लाइव कैमरे से अपनी फोटो लें.
  • अपने हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी JPEG फॉर्मेट में अपलोड करें.
  • यदि शुल्क लागू होता है तो UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड के जरिए भुगतान करें.
  • आवेदन को एक बार दोबारा जांचें और सबमिट कर दें.
  • अंत में फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड कर लें और आगे के लिए रख लें.

Published at : 02 Dec 2025 10:58 AM (IST)
Embed widget