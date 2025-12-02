रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत आने वाले हैं, लेकिन इस बार जितनी नजरें उनके दौरे पर होंगी, उतना ही ध्यान उनकी खास राष्ट्रपति कार Aurus Senat पर भी रहेगा. यह वही कार है, जिसे पूरी दुनिया पहियों पर चलने वाला किला कहकर पहचानती है. रूस के महत्वाकांक्षी Cortege Program के तहत तैयार की गई यह लिमोज़ीन 2018 से पुतिन की आधिकारिक गाड़ी है. इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन जैसे कुछ चुनिंदा नेताओं को भी रूस यह कार उपहार में दे चुका है.

यह लिमोज़ीन बाहर से जितनी भारी और सुरक्षित दिखती है, अंदर से उतनी ही दमदार मशीनरी पर चलती है. कार में 4.4 लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन लगाया गया है, जो हाइब्रिड तकनीक से जुड़ा है. इसकी पावर इतनी है कि यह कुछ ही सेकंड में स्पीड पकड़ लेती है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि रफ्तार बढ़ने के बावजूद सुरक्षा और स्थिरता कभी कमजोर नहीं होती. लंबी यात्राओं के दौरान भी यह इंजन एकदम स्मूथ तरीके से काम करता है, जो राष्ट्रपति स्तर की यात्रा के लिए बेहद जरूरी है.

कैसी है Aurus Senat?

Aurus Senat का केबिन किसी आलीशान होटल की तरह लगता है. ऊंचे दर्जे का लेदर, असली लकड़ी का काम, शांत वातावरण और पीछे की सीटों पर दिए गए आरामदायक फीचर्स इसे दुनिया की सबसे लक्जरी प्रेसिडेंशियल कारों में शामिल करते हैं. मसाज से लेकर हीटिंग और वेंटिलेशन तक, हर सुविधा इस तरह बनाई गई है कि यात्रा के दौरान बाहर का शोर या तनाव भीतर बिल्कुल महसूस न हो. पुतिन का डिप्लोमैटिक मूवमेंट्स इसी शांत माहौल में पूरा होता है.

दुनिया की सबसे मजबूत राष्ट्रपति कारों में शुमार

Aurus Senat की असली पहचान इसकी सुरक्षा व्यवस्था है. कार का पूरा ढांचा इस तरह तैयार किया गया है कि किसी भी प्रकार के हमले को सह सके. इसकी बॉडी विशेष आर्मर्ड स्टील से बनी होती है, जो गोलियों, ग्रेनेड और विस्फोसिटकों तक को रोकने की क्षमता रखती है. टायर भी ऐसे बनाए गए हैं कि पंचर या गोली लगने की स्थिति में भी कार लंबी दूरी तक चल सके. कार में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम संभावित खतरों का तुरंत पता लगाती हैं और ड्राइविंग को कंट्रोल में रखती हैं.

डिज़ाइन और आकार

यह लिमोज़ीन आकार में आम कारों से कहीं बड़ी है और इसका डिजाइन पूरी तरह आधिकारिक यात्राओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. सड़क पर चलते ही यह कार अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है और इसकी यह विशाल संरचना अंदर बैठे राष्ट्रपति को अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करती है. रूस में जब भी कोई उच्च-स्तरीय कार्यक्रम होता है, यह कार सुरक्षा काफिले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है.

कीमत और उपलब्धता

Aurus Senat का उत्पादन हर साल बहुत सीमित मात्रा में ही होता है. यह गाड़ी आम बाजार के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि विशेष सरकारी जरूरतों और कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के लिए ही उपलब्ध कराई जाती है. इस कार की कीमत लगभग ढाई करोड़ रुपये के आसपास है, लेकिन सुरक्षा और तकनीक को देखते हुए इसे दुनिया की शक्तिशाली हस्तियों की पसंदीदा कार माना जाता है.

