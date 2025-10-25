एक्सप्लोरर
इन वजहों से रुक जाती है गैस सिलेंडर की सब्सिडी, ऐसे करें चेक
सरकार LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले हर परिवार को सब्सिडी देती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन वजहों से कुछ लोगों को नहीं मिलती सब्सिडी और इसे कैसे कर सकते हैं चेक.
गरीब परिवारों की आर्थिक मदद करने के लिए सरकार गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देती है. जो लोग LPG से खाना बनाते हैं और गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वे इसका लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए उनको कुछ जरूरी काम करने होते हैं और सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाती है. ये राशि डीबीटी के जरिए लोगों के बैंक खातों में आती है.
Published at : 25 Oct 2025 11:11 AM (IST)
