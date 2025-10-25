हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन वजहों से रुक जाती है गैस सिलेंडर की सब्सिडी, ऐसे करें चेक

इन वजहों से रुक जाती है गैस सिलेंडर की सब्सिडी, ऐसे करें चेक

सरकार LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले हर परिवार को सब्सिडी देती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन वजहों से कुछ लोगों को नहीं मिलती सब्सिडी और इसे कैसे कर सकते हैं चेक.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 25 Oct 2025 11:11 AM (IST)
सरकार LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले हर परिवार को सब्सिडी देती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन वजहों से कुछ लोगों को नहीं मिलती सब्सिडी और इसे कैसे कर सकते हैं चेक.

गरीब परिवारों की आर्थिक मदद करने के लिए सरकार गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देती है. जो लोग LPG से खाना बनाते हैं और गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वे इसका लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए उनको कुछ जरूरी काम करने होते हैं और सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाती है. ये राशि डीबीटी के जरिए लोगों के बैंक खातों में आती है.

लेकिन कई बार लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि सिलेंडर इस्तेमाल करने के बावजूद भी उन्हें सब्सिडी नहीं मिल रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन वजहों से रुक जाती है एलपीजी सब्सिडी.
लेकिन कई बार लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि सिलेंडर इस्तेमाल करने के बावजूद भी उन्हें सब्सिडी नहीं मिल रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन वजहों से रुक जाती है एलपीजी सब्सिडी.
दरअसल, LPG की सब्सिडी रुकने का सबसे बड़ा कारण होता है LPG-Aadhar लिंक न होना यानी कि आपका आधार कार्ड LPG से लिंक नहीं है. इसलिए आपको सब्सिडी नहीं मिल रही.
दरअसल, LPG की सब्सिडी रुकने का सबसे बड़ा कारण होता है LPG-Aadhar लिंक न होना यानी कि आपका आधार कार्ड LPG से लिंक नहीं है. इसलिए आपको सब्सिडी नहीं मिल रही.
ऐसे में आप चाहें तो इसे घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपकी सब्सिडी की राशि आई है या नहीं. इसके लिए आपको www.mylpg.in पर जाना है.
ऐसे में आप चाहें तो इसे घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपकी सब्सिडी की राशि आई है या नहीं. इसके लिए आपको www.mylpg.in पर जाना है.
फिर अपनी गैस सिलेंडर सर्विस को चुनना है. फिर आपके सामने आपके गैस सिलेंडर सर्विस प्रोवाइडर का पेज ओपन हो जाएगा.
फिर अपनी गैस सिलेंडर सर्विस को चुनना है. फिर आपके सामने आपके गैस सिलेंडर सर्विस प्रोवाइडर का पेज ओपन हो जाएगा.
अब उसमें न्यू यूजर के तौर पर रजिस्टर करके आईडी और पासवर्ड बनाना है और अपने अकाउंट में लॉगिन करना है. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा.
अब उसमें न्यू यूजर के तौर पर रजिस्टर करके आईडी और पासवर्ड बनाना है और अपने अकाउंट में लॉगिन करना है. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा.
इस पेज में राइट हैंड की तरफ व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री पर क्लिक करना है. यहां आप आसानी से देख पाएंगे कि किस सिलेंडर पर आपको कितनी सब्सिडी भेजी गई है.
इस पेज में राइट हैंड की तरफ व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री पर क्लिक करना है. यहां आप आसानी से देख पाएंगे कि किस सिलेंडर पर आपको कितनी सब्सिडी भेजी गई है.
अगर आपको सब्सिडी नहीं मिली है तो आप फीडबैक के ऑप्शन में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
अगर आपको सब्सिडी नहीं मिली है तो आप फीडबैक के ऑप्शन में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
Published at : 25 Oct 2025 11:11 AM (IST)
Embed widget