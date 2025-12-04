इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) ने देशभर के युवाओं के लिए शानदार रोजगार अवसर खोल दिए हैं. संस्थान ने टीचिंग एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. नई दिल्ली, ढेंकनाल, कोट्टायम, अमरावती, आइजोल और जम्मू कैंपस के लिए ये नियुक्तियां की जाएंगी, जिनके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है.

5 टीचिंग एसोसिएट पदों पर भर्ती शुरू

IIMC को एकेडमिक कम टीचिंग एसोसिएट के कुल 05 पदों पर भर्ती करनी है. ये पद न्यू मीडिया, जर्नलिज्म, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और ब्रांड मैनेजमेंट जैसे कोर्सों के लिए निकाले गए हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2025 तय की गई है.

योग्यता

उम्मीदवार के पास जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, डिजिटल मीडिया आदि विषयों में मास्टर डिग्री (55% अंकों के साथ) होनी चाहिए. किसी भी विषय में ग्रेजुएशन + संबंधित विषय में पीजी डिप्लोमा भी मान्य होगा. UGC NET पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी. कम से कम 1 साल का टीचिंग या प्रोफेशनल अनुभव जरूरी है. अधिकतम उम्र सीमा 40 साल तय है.

प्रोफेसर पद के लिए भी निकली वैकेंसी

IIMC ने साथ ही प्रोफेसर के 01 पद पर भी भर्ती निकाली है, जो EWS कैटेगरी के लिए आरक्षित है. यह पद मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एडवरटाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और मीडिया बिजनेस स्टडीज जैसे विषयों में विशेषज्ञता रखने वालों के लिए है. ज्यादा डिटेल्स नोटिफिकेशन में देख सकते हैं.

कितनी होगी सैलरी

इस भर्ती अभियान के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 40,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा.



इतना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देना होगा. कैंडिडेट्स को 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा.

आवेदन प्रक्रिया

टीचिंग एसोसिएट के लिए ऑफलाइन आवेदन नोटिफिकेशन में दिए गए फॉर्मेट को डाउनलोड करें और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ Deputy Registrar, IIMC, Aruna Asaf Ali Marg

JNU, New Delhi - 110067 के पते पर भेज दें. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.



