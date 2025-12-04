हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIIMC में नौकरी का बड़ा मौका, टीचिंग एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती; 26 दिसंबर तक करें आवेदन

IIMC में नौकरी का बड़ा मौका, टीचिंग एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती; 26 दिसंबर तक करें आवेदन

IIMC ने टीचिंग एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती शुरू कर दी है, जिसके लिए 15 और 26 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 04 Dec 2025 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) ने देशभर के युवाओं के लिए शानदार रोजगार अवसर खोल दिए हैं. संस्थान ने टीचिंग एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. नई दिल्ली, ढेंकनाल, कोट्टायम, अमरावती, आइजोल और जम्मू कैंपस के लिए ये नियुक्तियां की जाएंगी, जिनके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है.

5 टीचिंग एसोसिएट पदों पर भर्ती शुरू

IIMC को एकेडमिक कम टीचिंग एसोसिएट के कुल 05 पदों पर भर्ती करनी है. ये पद न्यू मीडिया, जर्नलिज्म, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और ब्रांड मैनेजमेंट जैसे कोर्सों के लिए निकाले गए हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2025 तय की गई है.

योग्यता

उम्मीदवार के पास जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, डिजिटल मीडिया आदि विषयों में मास्टर डिग्री (55% अंकों के साथ) होनी चाहिए. किसी भी विषय में ग्रेजुएशन + संबंधित विषय में पीजी डिप्लोमा भी मान्य होगा. UGC NET पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी. कम से कम 1 साल का टीचिंग या प्रोफेशनल अनुभव जरूरी है. अधिकतम उम्र सीमा 40 साल तय है.

प्रोफेसर पद के लिए भी निकली वैकेंसी

IIMC ने साथ ही प्रोफेसर के 01 पद पर भी भर्ती निकाली है, जो EWS कैटेगरी के लिए आरक्षित है. यह पद मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एडवरटाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और मीडिया बिजनेस स्टडीज जैसे विषयों में विशेषज्ञता रखने वालों के लिए है. ज्यादा डिटेल्स नोटिफिकेशन में देख सकते हैं.  

कितनी होगी सैलरी

इस भर्ती अभियान के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 40,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा.

यह भी पढ़ें -  इस स्टेट में निकली स्पेशल टीचर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब से कब तक कर पाएंगे आवेदन

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देना होगा. कैंडिडेट्स को 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा.

आवेदन प्रक्रिया

टीचिंग एसोसिएट के लिए ऑफलाइन आवेदन नोटिफिकेशन में दिए गए फॉर्मेट को डाउनलोड करें और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ Deputy Registrar, IIMC, Aruna Asaf Ali Marg
JNU, New Delhi - 110067 के पते पर भेज दें. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें - KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय स्कूलों में भर्ती का आखिरी मौका, आखिरी तारीख कल जल्दी करें आवेदन

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 04 Dec 2025 07:08 AM (IST)
IIMC Jobs
