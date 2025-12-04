कभी कभी होशियारी करना इतना भारी पड़ जाता है कि जान और इज्जत दोनों दांव पर लग जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शादी में खुशियों के बीच एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक शादी में लगे घूमने वाले रील कैमरे के सामने खड़ा होकर पोज दे रहा था, इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने मजाक के तौर पर उसके कपड़ों में हल्की-सी आग लगा दी.

आशिकी के चक्कर में तंदूर बन जाता लड़का

शुरू में युवक को इसका एहसास तक नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड में चिंगारी बढ़कर लपटों में बदल गई. जैसे ही उसने पीछे मुड़कर आग लगी हुई देखी, वह घबरा गया और खुद को बचाने के लिए इधर-उधर हाथ मारने लगा. आसपास खड़े उसके दोस्तों ने तुरंत समझदारी दिखाई और किसी ने शर्ट से आग बुझाने की कोशिश की, तो किसी ने उसके कपड़ों को झटकारकर लपटें रोकने की. लेकिन आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि कोशिशों के बावजूद लपटें पूरी तरह नहीं बुझ पा रही थीं.

दोस्तों की लगाई आग उन्हीं ने बुझाई

इसके बाद दोस्तों ने उसे कपडों से मारने के साथ साथ उसके कपड़े भी उतार दिए जिससे वो अर्धनग्न हो गया. दरअसल, आग का ज्यादा असर उसकी शर्ट पर था जिसे लड़के ने उतारकर समझदारी दिखाई. वीडियो में दिख रहा है कि बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया और लड़के को सही सलामत बचा लिया गया. अब वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लड़की और उसके दोस्तों की मूर्खता पर बहस छिड़ गई है.

यूजर्स बोले, उतर गया भूत?

वीडियो को @shwetayadav8474 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...उतर गया आशिकी का भूत भाई? एक और यूजर ने लिखा...ऐसे दोस्तों से अच्छा तो दुश्मन पाल लो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...तंदूर बन गया होता अगर वक्त पर आंख नहीं खुलती तो.

