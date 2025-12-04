हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली किस नंबर पर, देखिए टॉप 5 की लिस्ट

IND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली किस नंबर पर, देखिए टॉप 5 की लिस्ट

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबलों में शतक बनाना हमेशा चुनौती भरा रहा है, लेकिन क्विंटन डी कॉक, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों ने इस फॉर्मेट में अपना दबदबा दिखाया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 04 Dec 2025 06:43 AM (IST)
IND vs SA ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच में हमेशा दर्शकों को रोमांच देखने को मिलता है. दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मुकाबले में कई यादगार पारियां खेलीं हैं.  भारत और साउथ अफ्रीका, दोनों देशों के बड़े दिग्गज बल्लेबाजों ने इन मुकाबलो में कई शतक जड़े हैं. आइए जानते हैं दोनों टीमों में शतक जड़ने के मामले में कौन टॉप पर है.

विराट कोहली - भारत 

विराट कोहली ने 2010 से 2025 के बीच खेले गए 33 मुकाबलों में 1741 रन बनाए और 7 शतक जड़कर इस लिस्ट में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है. 69.64 का औसत और नाबाद 160 रन की पारी दर्शाती है कि कोहली भारत–साउथ अफ्रीका मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं. स्ट्राइक रेट 88.51 और 8 अर्धशतक उनका स्तर और निरंतरता साबित करते हैं.

क्विंटन डी कॉक - साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक 2013 से 2025 के बीच खेले गए 22 मुकाबलों में 1085 रन बनाकर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. 6 शतक, 49.31 का औसत और 135 रन की सर्वोच्च पारी बताती हैं कि डी कॉक भारत के खिलाफ हमेशा अलग ही लय में नजर आते हैं. उनका स्ट्राइक रेट 91.25 रहा, जो वनडे फॉर्मेट में उनकी निरंतर आक्रामकता को दर्शाता है.

एबी डिविलियर्स - साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने 32 मुकाबलों में 1357 रन बनाए, जिसमें 6 शतक शामिल हैं. हालांकि वे कोहली और डी कॉक के बराबर खड़े हैं, लेकिन 111.13 का स्ट्राइक रेट उन्हें एक अलग ही श्रेणी में रखता है. उनकी 119 रन की विस्फोटक पारी आज भी क्रिकेट फैंस को याद है.

सचिन तेंदुलकर - भारत

1991 से 2011 तक तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 शतक ठोके और कुल 2001 रन बनाए. उनका नाबाद 200 रनों का ऐतिहासिक स्कोर इस सूची में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. 57 मुकाबलों में 35.73 का औसत बताता है कि उन्होंने मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने हमेशा दृढ़ता दिखाई.

गैरी कर्स्टन - साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी गैरी कर्स्टन भी इस खास लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने 26 मुकाबलों में 4 शतक लगाए और 1377 रन बनाए. 62.59 का औसत बताता है कि वे बड़े मैचों में अपनी टीम के लिए कितने भरोसेमंद खिलाड़ी थे. 

Published at : 04 Dec 2025 06:35 AM (IST)
VIRAT KOHLI ODI SERIES QUINTON DE KOCK IND VS SA
