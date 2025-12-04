हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाअपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी

अपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी

Panipat Psycho Killer Woman: महिला ने 2 साल में अपनी 3 भतीजियों की हत्या कर दी. हत्या के लिए वह एक ही पैटर्न अपनाती थी. बच्चियों को पानी के टब या टंकी में डुबो कर मार डालती थी. अपने बेटे को भी उसने ऐसे ही मारा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 Dec 2025 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा से एक महिला द्वारा चार बच्चों को मारे जाने की खौफनाक वारदात सामने आई है. आरोप है कि एक 32 वर्षीय महिला ने पिछले दो साल में 3 बच्चियों की हत्या कर दी, क्योंकि वह उनकी सुंदरता के कारण उनसे नफरत करने लगी थी. किसी को शक न हो, इसके लिए उसने अपने तीन साल के बेटे को भी मार डाला! 

यह अपराध तब सामने आया जब पानीपत पुलिस ने सोमवार को 6 साल की बच्ची की मौत के मामले का खुलासा किया. आरोपी महिला की पहचान पूनम के रूप में की गई है. पुलिस के अनुसार, उसने हर बार एक ही तरीका अपनाया, पानी से भरे टब या टैंक में डुबोकर बच्चों की हत्या कर दी.

6 और 9 साल की बच्चियों की हत्या की

पानीपत के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी मनोरोगी प्रतीत होती है और उसने अपनी एक रिश्तेदार को उस समय निशाना बनाया, जब वह अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी. तीनों पीड़ित बच्चियां महिला की रिश्तेदार थीं. इनमें से दो तो केवल 6 साल की थीं और एक बच्ची 9 साल की थी. 

सोमवार को हुई हत्या से पहले, मृतकों के परिवारों ने दुर्घटनावश हुई मौत मानकर बच्चियों का अंतिम संस्कार कर दिया था. एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अन्य हत्याओं का भी खुलासा किया. एसपी ने जानकारी दी, 'उसने 2023 में भावर में अपने बेटे समेत दो बच्चों की और इसी साल अगस्त में सिवाह में एक लड़की की हत्या की थी.'

बड़ी होकर उससे सुंदर हो जातीं बच्चियां, इसलिए कर दी हत्या!

आरोपी महिला का एक और बच्चा है. हत्या के पीछे के मकसद के बारे में पूछे जाने पर महिला ने पुलिस को बताया कि 'जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसे नफरत सी है.' पानीपत के सिवाह गांव की रहने वाली आरोपी महिला की शादी साल 2019 में सोनीपत के भावर गांव में हुई थी. पुलिस ने बताया कि, "जैसे ही वह किसी सुंदर लड़की को देखती थी, उसे चिढ़ मचती थी कि कहीं बड़ी होकर इससे सुंदर ना बन जाए.’’

एसपी ने कहा, 'शादी के बाद से वह ऐसी हरकतें करने लगी. वह मनोरोगी लगती है.' उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार को शक होने के डर से उसने अपने तीन साल के बेटे शुभम की भी हत्या कर दी.

Published at : 04 Dec 2025 07:20 AM (IST)
Tags :
Haryana Police Panipat News CRIME HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
अपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी
अपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
क्रिकेट
IND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली किस नंबर पर, देखिए टॉप 5 की लिस्ट
भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली किस नंबर पर, देखिए टॉप 5 की लिस्ट
बॉलीवुड
Tere Ishq Mein BO Day 6 Worldwide: ‘तेरे इश्क में’ ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 6 दिन में ही बन गई 100 करोड़ी, जानें- टोटल कलेक्शन
‘तेरे इश्क में’ ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 6 दिन में ही बन गई 100 करोड़ी
Advertisement

वीडियोज

कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
मोदी और पुतिन ने ठाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ! । Putin India Visit । PM Modi । Chitra Tripathi
2026 का रण क्या बुलडोजर vs बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर होगा? | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हरियाणा
अपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी
अपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
क्रिकेट
IND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली किस नंबर पर, देखिए टॉप 5 की लिस्ट
भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली किस नंबर पर, देखिए टॉप 5 की लिस्ट
बॉलीवुड
Tere Ishq Mein BO Day 6 Worldwide: ‘तेरे इश्क में’ ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 6 दिन में ही बन गई 100 करोड़ी, जानें- टोटल कलेक्शन
‘तेरे इश्क में’ ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 6 दिन में ही बन गई 100 करोड़ी
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला, हवा भी जहरीली, रातें भी जमा देने वालीं
दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला, हवा भी जहरीली, रातें भी जमा देने वालीं
ट्रेंडिंग
Video: छपरीगिरी के चक्कर में तंदूर बन गया लड़का, दोस्तों ने नंगा करके बचाई जान- वीडियो वायरल
छपरीगिरी के चक्कर में तंदूर बन गया लड़का, दोस्तों ने नंगा करके बचाई जान- वीडियो वायरल
नौकरी
IIMC में नौकरी का बड़ा मौका, टीचिंग एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती; 26 दिसंबर तक करें आवेदन
IIMC में नौकरी का बड़ा मौका, टीचिंग एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती; 26 दिसंबर तक करें आवेदन
हेल्थ
लिवर खराब होने से पहले दिखते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज किया तो बन जाता है कैंसर
लिवर खराब होने से पहले दिखते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज किया तो बन जाता है कैंसर
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget