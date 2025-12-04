हरियाणा से एक महिला द्वारा चार बच्चों को मारे जाने की खौफनाक वारदात सामने आई है. आरोप है कि एक 32 वर्षीय महिला ने पिछले दो साल में 3 बच्चियों की हत्या कर दी, क्योंकि वह उनकी सुंदरता के कारण उनसे नफरत करने लगी थी. किसी को शक न हो, इसके लिए उसने अपने तीन साल के बेटे को भी मार डाला!

यह अपराध तब सामने आया जब पानीपत पुलिस ने सोमवार को 6 साल की बच्ची की मौत के मामले का खुलासा किया. आरोपी महिला की पहचान पूनम के रूप में की गई है. पुलिस के अनुसार, उसने हर बार एक ही तरीका अपनाया, पानी से भरे टब या टैंक में डुबोकर बच्चों की हत्या कर दी.

6 और 9 साल की बच्चियों की हत्या की

पानीपत के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी मनोरोगी प्रतीत होती है और उसने अपनी एक रिश्तेदार को उस समय निशाना बनाया, जब वह अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी. तीनों पीड़ित बच्चियां महिला की रिश्तेदार थीं. इनमें से दो तो केवल 6 साल की थीं और एक बच्ची 9 साल की थी.

सोमवार को हुई हत्या से पहले, मृतकों के परिवारों ने दुर्घटनावश हुई मौत मानकर बच्चियों का अंतिम संस्कार कर दिया था. एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अन्य हत्याओं का भी खुलासा किया. एसपी ने जानकारी दी, 'उसने 2023 में भावर में अपने बेटे समेत दो बच्चों की और इसी साल अगस्त में सिवाह में एक लड़की की हत्या की थी.'

बड़ी होकर उससे सुंदर हो जातीं बच्चियां, इसलिए कर दी हत्या!

आरोपी महिला का एक और बच्चा है. हत्या के पीछे के मकसद के बारे में पूछे जाने पर महिला ने पुलिस को बताया कि 'जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसे नफरत सी है.' पानीपत के सिवाह गांव की रहने वाली आरोपी महिला की शादी साल 2019 में सोनीपत के भावर गांव में हुई थी. पुलिस ने बताया कि, "जैसे ही वह किसी सुंदर लड़की को देखती थी, उसे चिढ़ मचती थी कि कहीं बड़ी होकर इससे सुंदर ना बन जाए.’’

एसपी ने कहा, 'शादी के बाद से वह ऐसी हरकतें करने लगी. वह मनोरोगी लगती है.' उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार को शक होने के डर से उसने अपने तीन साल के बेटे शुभम की भी हत्या कर दी.