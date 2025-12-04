टीवी की मशहूर एक्ट्रेस आशका गोराडिया ने अपनी शादी की 8वीं शादी की सालगिरह पर अपने पति ब्रेंट गोबल को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में उन्होंने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की के बारे में फैंस को बताया है.

आशका गोराडिया सेकंड प्रेग्नेंसी की जानकारी देते हुए लिखा है, 'एक और बेबी आने वाला है. हम अपने अगले तोहफे का मई 2026 तक आने का इन्तजार कर रहे हैं. अपना प्यार और आशीर्वाद भेजें. आशका और एलेक्जेंडर.' उन्होंने अपने कैप्शन में ये भी बताया है कि उनके बेबी का जन्म अगले साल मई में होगा. इस पल के लिए वह काफी एक्साइटेड हैं. एक्ट्रेस के इस पोस्ट के बाद उनके चाहने वाले उन्हें बधाई देते हुए लगातार कमेंट कर रहे हैं. फैंस के साथ टीवी सितारे भी उन्हें बधाई देते हुए दिल वाली इमोजी शेयर कर रहे हैं.

शादी के 6 साल बाद बनीं थी मां

आपको बता दें कि आशका ने साल 2017 में योग ट्रेनर ब्रेंट गोबल संग शादी के बंधन में बंधी थी. शादी के 6 साल उन्होंने अपने बेटे विलियम अलेक्जेंडर का स्वागत किया था. इन दिनों वह टीवी की दुनिया से ब्रेक लेकर अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं.

इन टीवी शोज से मिली पहचान

आशका ने 2002 में शो 'अचानक 37 साल बाद' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत किया था. वह भाभी, तुम बिन जाऊं कहां, कुसुम ,क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सिंदूर तेरे नाम का और 'नागिन' जैसे कई पॉपुलर शोज में काम कर खूब नाम कमाया. टीवी शोज के अलावा आशका कई रियलिटी शो का भी हिस्सा रही हैं. बिग बॉस 6, झलक दिखला जा 4, नच बलिए 8 और फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 4 जैसे रियलिटी में उन्होंने अपना हुनर दिखा कर फैंस का दिल जीत लिया था.