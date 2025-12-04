हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi AQI: दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला, हवा भी जहरीली, रातें भी जमा देने वालीं

Delhi AQI: दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला, हवा भी जहरीली, रातें भी जमा देने वालीं

Delhi AQI News: दिल्ली में गुरुवार सुबह AQI 335 दर्ज किया गया, जो 'खतरनाक' श्रेणी में है. तापमान में भारी गिरावट और बढ़ते प्रदूषण के कारण आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 04 Dec 2025 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. 4 दिसंबर गुरुवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 335 के साथ 'खतरनाक' श्रेणी में दर्ज किया गया. यह स्तर लगातार चौथे दिन बेहद खराब स्थिति की ओर इशारा करता है, जिससे लोगों की सेहत को गंभीर खतरा बढ़ गया है. सीपीसीबी के अनुसार हालात अगले कुछ दिनों तक और खराब रह सकते हैं.

दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार को एक्यूआई 372 और बुधवार को 342 रिकॉर्ड हुआ था. नेहरू नगर में यह स्तर मंगलवार को 378 तक पहुंच गया था. आरके पुरम, बुराड़ी, आनंद विहार, मुंडका, बवाना, विवेक विहार, अलीपुर, शादीपुर और उत्तर परिसर में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रही. 

नहीं सुधरेगी दिल्ली की हवा!

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राजधानी में एक्यूआई ‘बेहद खराब’ रहने का अनुमान है. रात में धुंध और दिन में कम हवा चलने की वजह से प्रदूषण का असर और बढ़ सकता है. बुधवार को वाहनों से निकलने वाले धुएं का योगदान 16 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि गुरुवार को इसके 14.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है. प्रमुख शहरों के आज के एअर क्वालिटी में दिल्ली में AQI 278, नोएडा 268, गाजियाबाद 313, गुरुग्राम 276 और ग्रेटर नोएडा 274 रिकॉर्ड हुए हैं.

तापमान में गिरावट, दर्ज हुआ सबसे ठंडा दिन

वहीं दिल्ली-एनसीआर में बुधवार 3 दिसंबर का दिन दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रहा, जब अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है. न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है. आईएमडी ने गुरुवार को भी मध्यम कोहरा छाने का अनुमान जताया है और अधिकतम तापमान 23 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान छह डिग्री रहने की संभावना जताई है.

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुसार NCR में अब कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिसंबर के बाद रात का तापमान अचानक गिरकर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है और दिन में ठंडी हवाएं तापमान को और नीचे ले जा सकती हैं. दिल्ली का न्यूनतम तापमान आज 5 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में यह लगभग 8 डिग्री तक रहेगा. दिन का तापमान भी अधिकतम 22 डिग्री के आसपास रहेगा. ऐसे में आने वाले 48 घंटे दिल्ली-एनसीआर के लिए प्रदूषण और सर्दी दोनों मामलों में चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 04 Dec 2025 06:54 AM (IST)
Tags :
AQI Delhi AQI DELHI NEWS WEATHER UPDATE
