HP का सिलेंडर करना है बुक तो न हो परेशान, नोट कर लें हेल्पलाइन नंबर

HP Gas कंपनी ने गैस बुक करने के कई आसान तरीके दिए हैं. जिनसे आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में सिलेंडर बुक कर सकते हैं. कई बार लोग गैस एजेंसी के चक्कर लगाते रहते हैं या फोन नहीं लगने की वजह से परेशान हो जाते हैं. लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन से जुड़ा हुआ है तो सिर्फ एक मिस्ड कॉल देकर भी सिलेंडर बुक किया जा सकता है.