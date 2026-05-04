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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी

Share Market: शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी

Stock Market Today: आज चुनाव नतीजे वाले दिन शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही बढ़त हासिल की.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 04 May 2026 09:29 AM (IST)
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Share Market Today on May 4: आज देश के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे. इस पर निवेशकों की भी नजर रहेगी. चुनाव नतीजे वाले दिन शेयर बाजार में भी जमकर तेजी देखने को मिल रही है. एक तरफ सेंसेक्स  343.77 अंक या 0.45 परसेंट की बढ़त के साथ 77257.27 पर कारोबार की शुरुआत की. वहीं, निफ्टी की भी ओपेनिंग 24,245.85 के लेवल पर हुई. 

 

 

 

 

 

 

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Published at : 04 May 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
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