शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी

Share Market Today on May 4: आज देश के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे. इस पर निवेशकों की भी नजर रहेगी. चुनाव नतीजे वाले दिन शेयर बाजार में भी जमकर तेजी देखने को मिल रही है. एक तरफ सेंसेक्स 343.77 अंक या 0.45 परसेंट की बढ़त के साथ 77257.27 पर कारोबार की शुरुआत की. वहीं, निफ्टी की भी ओपेनिंग 24,245.85 के लेवल पर हुई.

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