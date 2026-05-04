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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबिना OTP और कॉल के भी कैसे खाली हो रहा बैंक अकाउंट? सरकार ने बताया बचने का सीक्रेट तरीका

बिना OTP और कॉल के भी कैसे खाली हो रहा बैंक अकाउंट? सरकार ने बताया बचने का सीक्रेट तरीका

Cyber Fraud: यह नया स्कैम AEPS यानी आधार आधारित पेमेंट सिस्टम से जुड़ा है. इसमें फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है जो आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 04 May 2026 08:14 AM (IST)
Cyber Fraud: यह नया स्कैम AEPS यानी आधार आधारित पेमेंट सिस्टम से जुड़ा है. इसमें फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है जो आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है.

आजकल साइबर ठग इतने चालाक हो चुके हैं कि अब वे लोगों को बिना किसी कॉल या OTP के भी चूना लगा रहे हैं. कई मामलों में लोगों को पता भी नहीं चलता और उनके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं. इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने लोगों को अलर्ट किया है और सतर्क रहने की सलाह दी है.

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यह नया स्कैम AEPS यानी आधार आधारित पेमेंट सिस्टम से जुड़ा है. इसमें फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है जो आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है. लेकिन अब साइबर अपराधी इसी सुविधा का गलत फायदा उठा रहे हैं. वे किसी व्यक्ति की फोटो और AI तकनीक की मदद से उसकी पहचान को नकली तरीके से तैयार कर लेते हैं और फिर उसी के जरिए पैसे निकाल लेते हैं. इस पूरे प्रोसेस में न तो किसी OTP की जरूरत पड़ती है और न ही पीड़ित को कोई कॉल आता है. यही वजह है कि लोग समय रहते इस फ्रॉड को समझ ही नहीं पाते.
यह नया स्कैम AEPS यानी आधार आधारित पेमेंट सिस्टम से जुड़ा है. इसमें फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है जो आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है. लेकिन अब साइबर अपराधी इसी सुविधा का गलत फायदा उठा रहे हैं. वे किसी व्यक्ति की फोटो और AI तकनीक की मदद से उसकी पहचान को नकली तरीके से तैयार कर लेते हैं और फिर उसी के जरिए पैसे निकाल लेते हैं. इस पूरे प्रोसेस में न तो किसी OTP की जरूरत पड़ती है और न ही पीड़ित को कोई कॉल आता है. यही वजह है कि लोग समय रहते इस फ्रॉड को समझ ही नहीं पाते.
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इस तरह की ठगी में अपराधियों को सिर्फ आपकी एक फोटो और कुछ बुनियादी जानकारी की जरूरत होती है. AI टूल्स की मदद से वे चेहरे की पहचान सिस्टम को धोखा दे देते हैं. इसके बाद AEPS के जरिए बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं. यह तरीका तेजी से बढ़ रहा है और काफी खतरनाक भी साबित हो रहा है.
इस तरह की ठगी में अपराधियों को सिर्फ आपकी एक फोटो और कुछ बुनियादी जानकारी की जरूरत होती है. AI टूल्स की मदद से वे चेहरे की पहचान सिस्टम को धोखा दे देते हैं. इसके बाद AEPS के जरिए बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं. यह तरीका तेजी से बढ़ रहा है और काफी खतरनाक भी साबित हो रहा है.
Published at : 04 May 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Cyber Fraud TECH NEWS HINDI

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