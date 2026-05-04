बिना OTP और कॉल के भी कैसे खाली हो रहा बैंक अकाउंट? सरकार ने बताया बचने का सीक्रेट तरीका

यह नया स्कैम AEPS यानी आधार आधारित पेमेंट सिस्टम से जुड़ा है. इसमें फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है जो आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है. लेकिन अब साइबर अपराधी इसी सुविधा का गलत फायदा उठा रहे हैं. वे किसी व्यक्ति की फोटो और AI तकनीक की मदद से उसकी पहचान को नकली तरीके से तैयार कर लेते हैं और फिर उसी के जरिए पैसे निकाल लेते हैं. इस पूरे प्रोसेस में न तो किसी OTP की जरूरत पड़ती है और न ही पीड़ित को कोई कॉल आता है. यही वजह है कि लोग समय रहते इस फ्रॉड को समझ ही नहीं पाते.