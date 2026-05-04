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(Source: ECI/ABP News)
बिना OTP और कॉल के भी कैसे खाली हो रहा बैंक अकाउंट? सरकार ने बताया बचने का सीक्रेट तरीका
Cyber Fraud: यह नया स्कैम AEPS यानी आधार आधारित पेमेंट सिस्टम से जुड़ा है. इसमें फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है जो आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है.
आजकल साइबर ठग इतने चालाक हो चुके हैं कि अब वे लोगों को बिना किसी कॉल या OTP के भी चूना लगा रहे हैं. कई मामलों में लोगों को पता भी नहीं चलता और उनके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं. इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने लोगों को अलर्ट किया है और सतर्क रहने की सलाह दी है.
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Published at : 04 May 2026 08:14 AM (IST)
Tags :Cyber Fraud TECH NEWS HINDI
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