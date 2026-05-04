राघव चड्ढा का यह कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे BJP सांसद?

आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े हालिया सियासी घटनाक्रम के बीच मंगलवार को दिल्ली में अहम मुलाकातों का दिन रहने वाला है. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सुबह 10:40 बजे मिलेंगे. इस मुलाकात को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी के कुछ राज्यसभा सदस्य भाजपा में शामिल हुए हैं, जिसको लेकर पार्टी में अंदरूनी हलचल बढ़ गई है.

जानकारी के मुताबिक, राघव चड्ढा राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पंजाब सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे. खास तौर पर उन राज्यसभा सदस्यों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर चर्चा होगी, जिन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है. चड्ढा के साथ दो अन्य राज्यसभा सदस्य भी मौजूद रहेंगे, जिससे साफ है कि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी मानी जा रही है.

घरेलू विवाद से खूनखराबा! दामाद ने सुलह कराने पहुंचे ससुर-साले को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

भगवंत मान भी राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

इसी दिन दोपहर 12 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे. उनकी इस मुलाकात को भी काफी अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि वह दल-बदल कानून को लेकर अपनी सरकार का रुख साफ करेंगे और उसमें बदलाव की मांग उठाएंगे.

दल-बदल कानून में बदलाव की मांग

भगवंत मान पहले ही विधानसभा के विशेष सत्र में यह संकेत दे चुके हैं कि वह राष्ट्रपति से मिलकर दल-बदल कानून में संशोधन की मांग करेंगे. उनका कहना है कि मौजूदा कानून में कई खामियां हैं, जिनका फायदा उठाकर जनादेश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. मान ने यह भी कहा था कि पंजाब ऐसा पहला राज्य बन सकता है, जो इस कानून में बदलाव की पहल करेगा.

विश्वास प्रस्ताव का भी जिक्र

मुख्यमंत्री मान राष्ट्रपति को विधानसभा में पास हुए विश्वास प्रस्ताव की जानकारी भी देंगे. उनका उद्देश्य यह दिखाना है कि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है और वह स्थिर स्थिति में काम कर रही है.

EVM में BJP के बटन पर चिपका दिया टेप, ममता बनर्जी के भतीजे की सीट पर खेल, वोटिंग के बीच BJP का सनसनीखेज आरोप

एक ही दिन में राघव चड्ढा और भगवंत मान की राष्ट्रपति से मुलाकात को राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर है और केंद्र स्तर पर अपनी बात मजबूती से रखना चाहती है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.