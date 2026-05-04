बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के क्लोज फ्रेंड सुशील कुमार का हाल ही में निधन हो गया. दोस्त के जाने के गम में सलमान खान काफी सदमे में हैं. एक्टर ने रविवार को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने जिगरी यार को इमोशनल श्रद्धांजलि दी.

सलमान खान ने अपने 'भाई' सुशील कुमार को याद किया

चार दशकों से चली आ रही अपनी दोस्ती को याद करते हुए सलमान खान ने लिखा, "यह शख्स 42 सालों से मेरे भाई जैसा रहा है, सबसे नेक, दयालु और मददगार, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों न हो, हमेशा मुस्कुराता, नाचता और बेफिक्र रहता था. चाहे आर्थिक, भावनात्मक या शारीरिक समस्या हो, वह हमेशा कहते थे कि फर्क नहीं पड़ता, दर्द नहीं, सब ठीक होगा."

अभिनेता ने अपने दोस्त सुशील कुमार के दृढ़ संकल्प और हौसले को सलाम करते हुए आगे लिखा, “उनका नाम सुशील कुमार था, या कम से कम 5 मिनट पहले तक तो यही था. अलविदा भाई! तुमने एक सच्चे मर्द की तरह जीवन जिया, और मौत से एक दिग्गज चैंपियन की तरह लड़ाई लड़ी.”

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अपने दोस्त की लाइफ का जश्न मनाने का ऑप्शन चुनते हुए, सलमान खान ने आगे लिखा, "भाई, तुम्हारे लिए कोई आंसू नहीं, केवल यादें और हंसी." उन्होंने आगे बताया कि कुमार का निधन शांतिपूर्वक हुआ, और लिखा, "मेरे प्रा मुस्कुराते हुए इस दुनिया से चले गए, भाई, बहुत बढ़िया, कोई पहले कोई बाद में सब जाने वाले हैं, पता नहीं कब और कैसे तो कुछ कर के जाओ." एक्टर ने अपनी पोस्ट के एंड में लिखा, "अब अपनी सिगरेट और व्हिस्की को एंजॉय करो, चियर्स भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी."

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सलमान खान ने शेयर की नम आंखों वाली तस्वीर

अपने हैंडल पर एक और आंसू भरी तस्वीर शेयर करते हुए, सलमान खान ने एक और लंबा नोट लिखा, जिसमें लिखा था, "जिसको जाना है, उसे कभी मत रोको. जिस को उसे बुलाना था वो तो जाएगा ही. बुलाने के चार कारण हैं एक कि सबको आखिरकार जाना है. दूसरा अच्छे आदमी को जल्दी बुला लिया जाता है. 3. क्या आपने धरती मां का किराया, ईएमआई, जीएसटी नहीं भरा है तो वो भरने का एक मौका है. 4- आखिरी जो जाता है वो होता है गंदा भ्रष्ट बेईमान. वो आखिरी जा रहा है हम उनका इंतजार करेंगे. पहले ना गलत आदमी का सर भीड़ भीड़ में उठता थी वो काट दिया जाता था ये कब हुआ? कर्म वहां रिश्तेदारों पर आता है और वे परवाह नहीं करते."

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सलमान खान ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, “मजे करो, मेरे भाई. तुम इस दुनिया से चले गए. तुम्हारी पत्नी से बात की, उसे पता है कि तुमने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया है, हा हा. काश मैं गाली दे पाता, गुस्सा कर पाता या रो पाता, जो मैं आसानी से कर लेता हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक भी आंसू नहींय मैं सोशल मीडिया पर लोगों को "RIP", RSVP वगैरह लिखते देख रहा हूं. तुम चले गए, भाई. और मैं तुम्हें शरीर नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम्हारा कोई शरीर ही नहीं था. इसलिए मैं तुम्हें सुशील कुमार कहूंगा. रेस्ट इन पीस" नहीं, होश में आओ, आह्ह्ह्ह...मजे करो, चीयर्स, भाई. अच्छा भला चल रहा था तू मेरा लिवर और किडनी खराब करेगा, और यह तस्वीर वही है जो मैं हूं."

सलमान खान की फिल्मों की सूची

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही SVC63 नामक एक प्रोजेक्ट में नज़र आएंगे, जिसमें वे नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. इस फिल्म का निर्देशन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं. यह फिल्म ईद 2027 पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच, सलमान खान 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की रिलीज के लिए भी तैयार हैं, जिसमें चित्रांगदा सिंह भी हैं. ओरिजनली 'बैटल ऑफ गलवान' टाइटल वाली इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं की गई है.

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