हाइवे पर सफर करने वाले ध्यान दें: ब्लैकलिस्ट हो सकता आपका FASTag, NHAI ने नियमों में लाई सख्ती

FASTag New Rule: अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिनका हाइवे पर अकसर आना-जाना लगा रहता है तो यह खबर आपके लिए है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपनी गाड़ी के शीशे पर FASTag को लेकर नियमों में सख्ती लाई है.

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक, अब से विंडस्क्रीन पर FASTag को सही तरीके से चिपकाना जरूरी है. अगर आपका FASTag विंडस्क्रीन पर सही से चिपकाया हुआ नहीं है और आप उसे हाथ में पकड़कर या डैशबोर्ड में रखकर टोल प्लाजा से गुजरते हैं, तो आपको न सिर्फ दोगुना टोल देना पड़ेगा, बल्कि आपके FASTag को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है.

For a smooth and hassle-free journey, ensure your FASTag is pasted on vehicle's windscreen firmly.

Holding the FASTag instead of pasting it can lead to blacklisting.#NHAI pic.twitter.com/JdDq4DOJaQ — NHAI (@NHAI_Official) April 28, 2026

FASTag को विंडस्क्रीन पर लगाना क्यों जरूरी?

FASTag को विंडस्क्रीन पर लगाने से टोल प्लाजा पर स्कैनिंग बिना किसी रुकावट के होती है, जिससे हाथ में पकड़े जाने वाले टैग की वजह से होने वाली बेवजह की देरी से बचा जा सकता है. इससे ट्रैफिक का फ्लो बना रहता है और भीड़ कम लगती है.

इसका मकसद टोल चोरी को रोकना और आने वाले नए ऑटोमैटिक टोल सिस्टम की तैयारी भी करना है. कई बार लोग एक ही FASTag का इस्तेमाल अलग-अलग गाड़ियों में करते हैं. इसके अलावा, ट्रक जैसे भारी वाहनों में छोटे वाहनों का FASTag हाथ में पकड़कर स्कैन करा लिया जाता है. इससे बड़े वाहनों का कम टोल कटता है और सरकार को राजस्व का नुकसान होता है.

सरकार नए टोल सिस्टम की भी तैयारी में जुटी है, जहां न कोई बैरियर होगा और न ही कोई गेट लगा होगा. इस तकनीक के तहत गाड़ियां बिना रुके हाईवे की स्पीड से गुजरेगी. ऐसे में FASTag को विंडस्क्रीन पर चिपकाने से वह आसानी से अपने आप स्कैन हो जाएगा.

अगर FASTag विंडस्क्रीन पर चिपका नहीं होगा, तो सिस्टम काम नहीं करेगा. इसके अलावा, हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किए जाने वाले FASTag से कई बार गलत ट्रांजैक्शन होते हैं. कई दफा एक ही बार में पैसे दो बार कट जाते हैं. बाद में ग्राहक इसके लिए रिफंड मांगते हैं, जिससे विवाद और समस्याएं अलग बढ़ती हैं.

NHAI के नए नियम की मुख्य बातें

टोल प्लाजा पर 'टैग-इन-हैंड' या 'लूज टैग' का इस्तेमाल करने पर तुंरत कार्रवाई होगी. टोल ऑपरेटर तुरंत इसकी रिपोर्ट करेंगे.

विंडस्क्रीन पर टैग न चिपके होने की स्थिति में डिजिटल पेमेंट अमान्य माना जाएगा और आपसे नकद या अन्य माध्यम से अधिक टोल वसूला जाएगा.

नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित बैंक द्वारा आपका FASTag ब्लॉक या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद वह किसी भी टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा.

ये भी पढ़ें:

Train News: रोजाना ट्रेन से सफर करने वालों की मौज, 'सीजन टिकट' से बचाएं समय और पैसा, जानें पूरी प्रक्रिया