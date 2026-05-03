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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: दिल्ली से फरीदाबाद का सफर आसान, मई के पहले हफ्ते से पटरी पर दौड़ेगी नई लोकल ट्रेन

Train News: दिल्ली से फरीदाबाद का सफर आसान, मई के पहले हफ्ते से पटरी पर दौड़ेगी नई लोकल ट्रेन

Delhi NCR News: दिल्ली-एनसीआर में पुरानी दिल्ली से फरीदाबाद रूट पर नई मेमू सेवा शुरू हुई है. इससे दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी और अब उन्हें ट्रेन के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 03 May 2026 06:35 PM (IST)
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Delhi NCR travel: दिल्ली-एनसीआर में रोजाना ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी पहल सामने आई है. खासकर पुरानी दिल्ली से फरीदाबाद के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अब घंटों तक ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. रेलवे ने इस व्यस्त रूट पर नई मेमू सेवा शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है, जिससे दैनिक यात्रियों की परेशानी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है.

अब तक इस रूट पर सुबह के बाद कई घंटों तक लोकल ट्रेन उपलब्ध नहीं होती थी, जिससे यात्रियों को मजबूरी में इंतजार करना पड़ता था. यह अंतराल खासकर उन लोगों के लिए मुश्किल बन जाता था जो काम या व्यापार के सिलसिले में दिन के बीच सफर करते हैं. नई ट्रेन शुरू होने से इस समय का खालीपन भर जाएगा और यात्रा की योजना बनाना आसान होगा.

मई में मिल सकती है नई सुविधा की शुरुआत

संभावना जताई जा रही है कि मई के पहले हफ्ते में यह सेवा शुरू हो सकती है. रेलवे के ऑपरेटिंग विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं और जल्द ही इसकी आधिकारिक तारीख भी घोषित की जा सकती है. इससे यात्रियों को दिन के समय भी नियमित कनेक्टिविटी मिल सकेगी.

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बेकार खड़ी ट्रेन को बनाया गया उपयोगी

रेलवे ने इस नई सेवा के लिए किसी नई ट्रेन की बजाय पहले से उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है. जो मेमू ट्रेन पहले खाली खड़ी रहती थी, अब उसे इस रूट पर चलाया जाएगा. इस फैसले को अप्रैल के अंत में मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई.

सफर का टाइमटेबल और प्रमुख ठहराव

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेन संख्या 64038 सुबह 10:30 बजे पुरानी दिल्ली से रवाना होगी और 11:45 बजे फरीदाबाद पहुंचेगी. वापसी में यही ट्रेन 64037 के रूप में दोपहर 2:00 बजे फरीदाबाद से चलेगी और 3:45 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचेगी. इस दौरान ट्रेन सदर बाजार, नई दिल्ली, शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, हजरत निजामुद्दीन, ओखला और तुगलकाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी.

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1300 यात्रियों के लिए एक साथ सफर की सुविधा

इस ट्रेन में 12 डिब्बे होंगे और हर कोच में बड़ी संख्या में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी. कुल मिलाकर करीब 1300 लोग एक साथ सफर कर सकेंगे. यह सुविधा खासतौर पर ऑफिस जाने वाले, छोटे व्यापारी और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है.

Published at : 03 May 2026 06:35 PM (IST)
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