रोजाना ट्रेन से सफर करने वालों की मौज, 'सीजन टिकट' से बचाएं समय और पैसा, जानें पूरी प्रक्रिया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विद्यार्थियों को सीजन टिकट पर विशेष छूट का लाभ मिलता है।

Season Ticket: हर दिन लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली भारतीय रेलवे कई लोगों के लिए रोजाना ऑफिस और स्कूल-कॉलेज जाने का मुख्य साधन है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें रेलवे की कई ऐसी सुविधाओं के बारे में नहीं पता होता है. इन्हीं में से एक है सीजन टिकट. यह टिकट खासकर उन लोगों के लिए होता है जो रोजाना एक ही रूट पर ट्रेन से सफर करते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे एक बार खरीदने के बाद यात्री लंबे समय तक सफर कर सकते हैं और साथ ही इसकी वैलिडिटी हफ्ते, महीने या साल तक की हो सकती है.

जाने आखिर क्या होता है सीजन टिकट?

अगर बात करें सीजन टिकट की तो यह ऐसी सुविधा है जिसमें यात्री को रोज-रोज टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप एक बार भुगतान कर देते हैं तो एक तय समय तक उसी रूट पर सफर कर सकते हैं. यह टिकट उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिनका रोज एक ही स्टेशन से आना-जाना होता है. इसका किराया यात्रा की दूरी के हिसाब से तय किया जाता है.

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कितनी दूरी तक मिलता है टिकट?

सीजन टिकट आमतौर पर उन यात्रियों के लिए जारी किया जाता है जो रोजाना 150 किलोमीटर तक का सफर करते हैं. कई बार ऑफिस, स्कूल-कॉलेज जाने वाले लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं तो यह टिकट उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. लेकिन ध्यान रहें यह टिकट एक तय समय के बाद एक्सपायर हो जाता है और इसे लेने के लिए यात्री रेलवे में आवेदन कर सकते हैं.

ये दस्तावेज दिखाना है जरूरी

सीजन टिकट एक फोटो पहचान पत्र की तरह होता है, जिसे प्लास्टिक कवर के साथ दिया जाता है. सफर के दौरान इसे पहचान पत्र के साथ दिखाना जरूरी होता है. वहीं अगर यात्री पहचान पत्र नहीं दिखाता तो टिकट अमान्य माना जा सकता है और उसे बिना टिकट यात्री माना जाएगा.

आरक्षित कोच में नहीं है मान्य

जरूरी बात यह है कि सीजन टिकट आरक्षित कोचों में यात्रा के लिए मान्य नहीं होता है. इसका इस्तेमाल सिर्फ जनरल कोच में ही किया जा सकता है.

विद्यार्थियों को मिलता है खास फायदा

विद्यार्थियों के लिए रेलवे सीजन टिकट पर खास छूट देता है. छात्रों को प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिए 150 किलोमीटर तक की दूरी पर टिकट जारी किया जाता है. इसके लिए उन्हें सामान्य वयस्क यात्रियों के मुकाबले आधा किराया देना होता है. अगर आप भी रोज ट्रेन से सफर करते हैं तो सीजन टिकट आपके लिए टाइम और पैसे दोनों बचाने का अच्छा ऑप्शन हो सकता है.