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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: रात में ट्रेन सफर कर रहे हैं? ये रेलवे नियम जान लें, वरना लग सकता है भारी जुर्माना

Train News: रात में ट्रेन सफर कर रहे हैं? ये रेलवे नियम जान लें, वरना लग सकता है भारी जुर्माना

Indian Railway: लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा में ज्यादातर लोग रात का सफर पसंद करते हैं, लेकिन रात के सफर के दौरान रेलवे के कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है. जानिए क्या हैं वो नियम?

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 03 May 2026 08:22 PM (IST)
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  • रात में तेज आवाज में फोन पर बात करने से बचें।
  • ट्रेन में लाउडस्पीकर और तेज संगीत बजाना प्रतिबंधित है।
  • रात 10 बजे के बाद मिडिल बर्थ यात्री को सोने दें।
  • रात 10 से सुबह 6 बजे तक टिकट चेकिंग सामान्यतः नहीं होती।

Indian Railways Rule: लंबी दूरी की यात्रा के दौरान अक्सर लोग रात में सफर करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि रात में सोने के बाद उनकी मंजिल कब आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता और वहीं अगर दिन में सफर करें तो सफर हद से ज्यादा लंबा लगने लगता है, लेकिन अगर आपको भी रात में सफर करना पसंद है तो कुछ जरूरी नियमों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो रेलवे कार्रवाई कर सकता है और कई मामलों में जु्र्माना भी लग सकता है. ट्रेन में शांति बनाए रखना सभी यात्रियों की जिम्मेदारी होती है, ताकि सभी का सफर आरामदायक रहें.

1. फोन पर तेज आवाज में बात करना मना

अगर आप रात के समय ट्रेन में मोबाइल पर जोर-जोर से बात करते हैं तो इससे अन्य यात्रियों की नींद खराब होती है और वहीं अगर किसी ने आपके खिलाफ शिकायत कर दी तो कार्रवाई भी हो सकती है.

यह भी पढ़ें - क्या बिना अप्रेजल हुए ज्यादा आ गई अप्रैल की सैलरी, जानें मार्च के मुकाबले कैसे बढ़ गया पैसा?

2. लाउडस्पीकर और तेज म्यूजिक पर रोक

  • ध्यान रहें ट्रेन में रात के टाइम लाउडस्पीकर पर गाना बजाना मना होता है.
  • इसके साथ ही तेज आवाज में वीडियो चलाना भी नियामों के खिलाफ माना जाता है.
  • इसलिए यात्रा के दौरान हमेशा ईयरफोन का उपयोग करना चाहिए ताकि दूसरे यात्री को किसी भी तरह की परेशानी न हो.

3.सिर्फ नाइट लाइट का इस्तेमाल करें

रात में ट्रेन के कोच की मेन लाइटें बंद रखी जाती है ताकि सभी यात्री आराम से सो पाए और सिर्फ नाइट लाइट ही चालू रहती है. 

4.10 बजे के बाद मिडिल बर्थ का नियम

रात 10 बजे के बाद अगर मिडिल बर्थ वाला यात्री सोना चाहता है तो लोअर बर्थ यात्री को उसे सीट पर जाने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये रेलवे का नियम है इसका पालन करना बेहद जरूरी है.

5 रात में टिकट चेकिंग का नियम जाने

रेलवे नियम के मुताबिक, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आमतौर पर TTE टिकट चेक नहीं करता है, लेकिन अगर कोई यात्री 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़ता है तो उसकी टिकट चेकिंग की जा सकती है.

6. रात में खाना ऑर्डर करने में सावधानी रखें

रात 10 बजे के बाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना कई बार मुश्किल हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी टाइम पर नहीं पहुंचती है. इसलिए बेहतर है कि आप पहले से e-catering के जरिए प्री-ऑर्डर कर लें. ध्यान रखें रात में यात्रा के दौरान छोटे-छोटे नियम आपकी यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

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Published at : 03 May 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
Ticket Booking Utility News Indian Railways Rule
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