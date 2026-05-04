पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी आगे, यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने किया बड़ा दावा

पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की 293 सीटों के लिए मतगणना जारी है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर पंकज चौधरी ने लिखा कि कमल खिलेगा, नया इतिहास गढ़ेगा.

समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस 105, भारतीय जनता पार्टी 125 और अन्य 3 सीटों पर आगे है. तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना सोमवार (4 मई) को जारी है. कई चरणों में गिनती के साथ रुझान सामने आ रहे हैं और शाम तक अंतिम नतीजे आने की उम्मीद है.

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बीजेपी कर रही जीत का दावा

चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को बंगाल में बढ़त मिलती दिख रही थी. ताजा रुझानों में भी यह स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है. बीजेपी की ओर से शुरू से ही अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं.

पश्चिम बंगाल के वोटरों में दिखा उत्साह

पश्चिम बंगाल में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां रिकॉर्ड 92.93 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले. हालांकि, सोमवार को राज्य की 294 में से सिर्फ 293 सीटों की गिनती होगी. चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है, जिसका परिणाम 24 मई को आएगा.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं. उनका मुकाबला भाजपा से है, जो पहले कमजोर थी लेकिन अब मजबूत चुनौती बन चुकी है. इस चुनाव में भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए. आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता भी एक बड़ा मुद्दा बना.

तृणमूल कांग्रेस अपनी जमीनी पकड़ और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं पर भरोसा कर रही है, जबकि भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी और प्रशासनिक कमियों को मुद्दा बना रही है. फिलहाल बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है. सुबह से ही बीजेपी और टीएमसी के रुझानों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही है मतगणना

पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में मतगणना को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतज़ाम किए गए हैं. कटवा सब-डिवीजन में मतगणना केंद्र के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. कटवा सब-डिवीजन के अंतर्गत आने वाले तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए कटवा कॉलेज परिसर को आधिकारिक मतगणना केंद्र बनाया गया है.

प्रशासन ने मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं.सोमवार सुबह से ही पूरे परिसर को सील कर दिया गया है और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

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