ऐसे पहचानें असली और नकली QR Code, नहीं तो स्कैन करते ही खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

कई बार ठग असली QR Code के ऊपर अपना नकली QR Code चिपका देते हैं. इसलिए जब भी किसी दुकान या सार्वजनिक जगह पर QR Code से पेमेंट करें, तो पहले उसे ध्यान से देखें. अगर QR Code पर कोई स्टिकर या कागज चिपका हुआ लगे, तो सावधान हो जाएं और तुरंत पेमेंट न करें.