हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीऐसे पहचानें असली और नकली QR Code, नहीं तो स्कैन करते ही खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

ऐसे पहचानें असली और नकली QR Code, नहीं तो स्कैन करते ही खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Mar 2026 08:15 AM (IST)
आज के समय में डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अब लोग नकद पैसे की जगह मोबाइल से ही भुगतान करना पसंद करते हैं. दुकान, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और छोटी-छोटी दुकानों तक में QR Code स्कैन करके तुरंत पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन जैसे-जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ा है, वैसे-वैसे ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं. कई ठग नकली QR Code लगाकर लोगों को धोखा देते हैं और उनके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं. इसलिए जरूरी है कि QR Code स्कैन करने से पहले उसकी सही पहचान कर ली जाए. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी ठगी से बचा सकती है.तो आइए जानते हैं कि असली और नकली QR Code की पहचान कैसे करें.

1/6
कई बार ठग असली QR Code के ऊपर अपना नकली QR Code चिपका देते हैं. इसलिए जब भी किसी दुकान या सार्वजनिक जगह पर QR Code से पेमेंट करें, तो पहले उसे ध्यान से देखें. अगर QR Code पर कोई स्टिकर या कागज चिपका हुआ लगे, तो सावधान हो जाएं और तुरंत पेमेंट न करें.
2/6
जब आप QR Code स्कैन करते हैं, तो स्क्रीन पर उस व्यक्ति या दुकान का नाम दिखाई देता है जिसे पैसे भेजे जा रहे हैं. पेमेंट करने से पहले यह जरूर जांच लें कि नाम सही है या नहीं, अगर नाम अलग या संदिग्ध लगे, तो तुरंत पेमेंट रोक दें.
Published at : 10 Mar 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Digital Payment ONLINE FRAUD QR CODE Fake QR Code Bank Security

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

