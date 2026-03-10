एक्सप्लोरर
ऐसे पहचानें असली और नकली QR Code, नहीं तो स्कैन करते ही खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट
अब लोग नकद पैसे की जगह मोबाइल से ही भुगतान करना पसंद करते हैं. दुकान, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और छोटी-छोटी दुकानों तक में QR Code स्कैन करके तुरंत पेमेंट किया जा सकता है.
आज के समय में डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अब लोग नकद पैसे की जगह मोबाइल से ही भुगतान करना पसंद करते हैं. दुकान, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और छोटी-छोटी दुकानों तक में QR Code स्कैन करके तुरंत पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन जैसे-जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ा है, वैसे-वैसे ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं. कई ठग नकली QR Code लगाकर लोगों को धोखा देते हैं और उनके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं. इसलिए जरूरी है कि QR Code स्कैन करने से पहले उसकी सही पहचान कर ली जाए. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी ठगी से बचा सकती है.तो आइए जानते हैं कि असली और नकली QR Code की पहचान कैसे करें.
10 Mar 2026
