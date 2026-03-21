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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!

ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!

Train Food Quality: अब ट्रेन में खाने से पहले QR कोड स्कैन करना न भूलें. इससे तुरंत पता चल जाएगा खाना कब बना और पैक हुआ. जिससे बासी और खराब भोजन से बचा जा सकेगा.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 21 Mar 2026 12:23 PM (IST)
Train Food Quality: अब ट्रेन में खाने से पहले QR कोड स्कैन करना न भूलें. इससे तुरंत पता चल जाएगा खाना कब बना और पैक हुआ. जिससे बासी और खराब भोजन से बचा जा सकेगा.

रेलवे यात्रियों के लिए खाने की क्वालिटी हमेशा चिंता का विषय रही है. अक्सर शिकायतें आती हैं कि ट्रेन में बेस्वाद या बासी खाना परोसा जाता है. अब IRCTC ने इस समस्या का समाधान निकाला है. अब खाना कितना पुराना है ट्रेन में ही पता चल जाएगा.

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ट्रेन में खाने के जो पैकेट्स दिए जाएंगे उन पर QR कोड लगाया जाएगा. इसे स्कैन करते ही पैकिंग डेट, खाना बनने का समय और जरूरी जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी. इससे बासी खाने का पता तुरंत चल जाएगा और यात्रियों को सुरक्षित भोजन मिलेगा.
ट्रेन में खाने के जो पैकेट्स दिए जाएंगे उन पर QR कोड लगाया जाएगा. इसे स्कैन करते ही पैकिंग डेट, खाना बनने का समय और जरूरी जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी. इससे बासी खाने का पता तुरंत चल जाएगा और यात्रियों को सुरक्षित भोजन मिलेगा.
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ट्रेन में सफाई और क्वालिटी बनाए रखने के लिए फूड सेफ्टी सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे. यह सुपरवाइजर बेस किचन में हर पैकेट की क्वालिटी और सफाई पर नजर रखेंगे. साथ ही ऑनबोर्ड स्टाफ और वेंडर का कामकाज भी मॉनिटर किया जाएगा.
ट्रेन में सफाई और क्वालिटी बनाए रखने के लिए फूड सेफ्टी सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे. यह सुपरवाइजर बेस किचन में हर पैकेट की क्वालिटी और सफाई पर नजर रखेंगे. साथ ही ऑनबोर्ड स्टाफ और वेंडर का कामकाज भी मॉनिटर किया जाएगा.
Published at : 21 Mar 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
Train Food In Train Railways News Utility News

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