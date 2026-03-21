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ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!
Train Food Quality: अब ट्रेन में खाने से पहले QR कोड स्कैन करना न भूलें. इससे तुरंत पता चल जाएगा खाना कब बना और पैक हुआ. जिससे बासी और खराब भोजन से बचा जा सकेगा.
रेलवे यात्रियों के लिए खाने की क्वालिटी हमेशा चिंता का विषय रही है. अक्सर शिकायतें आती हैं कि ट्रेन में बेस्वाद या बासी खाना परोसा जाता है. अब IRCTC ने इस समस्या का समाधान निकाला है. अब खाना कितना पुराना है ट्रेन में ही पता चल जाएगा.
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Published at : 21 Mar 2026 12:23 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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