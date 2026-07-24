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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFootwear Tips: सिर्फ महंगी सैंडल खरीदना काफी नहीं, ये बातें नजरअंदाज कीं तो पैरों के साथ जेब को भी होगा नुकसान

Footwear Tips: सिर्फ महंगी सैंडल खरीदना काफी नहीं, ये बातें नजरअंदाज कीं तो पैरों के साथ जेब को भी होगा नुकसान

Footwear Tips: आप भी महंगे ब्रांड और बेहतर डिजाइन देखकर फुटवियर खरीदते हैं तो जान लें, फुटवियर खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी तरह की पैरों से जुड़ी समस्या न हो.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 24 Jul 2026 09:56 PM (IST)
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  • गलत फुटवियर से पैरों में दर्द, छाले जैसी समस्याएँ।

Footwear Tips: आज के इस मॉर्डन जमाने में लोग अक्सर अपना कन्फर्ट भूल जाते हैं. फैशन के चक्कर में ऐसे फुटवियर खरीद लेते हैं जो देखने में तो बहुत ही आकर्षक लगते हैं, लेकिन पहनने के बाद न तो आरामदायक लगते हैं और न ही लंबे समय तक पहने जाते हैं.

खासतौर पर महिलाएं सैंडल खरीदते समय सबसे पहले उसका डिजाइन और ब्रांड देखती हैं, लेकिन केवल ब्रांड और डिजाइन देखकर फुटवियर खरीदना सही नहीं है. इसलिए सैंडल चुनते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ताकि बाद में आपके पैरों में दर्द या फिर किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.

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सैंडल खरीदते समय रखें कुछ बातों का ध्यान

  • फुटवियर खरीदते समय सिर्फ लुक न देखें, बल्कि सैंडल में आर्च सपोर्ट भी होना चाहिए. इससे पैरों को सही सहारा मिलेगा.
  • फुटवियर का सोल ज्यादा मोटा और पतला नहीं होना चाहिए.
  • ऑफिस जाने के लिए रोजाना पहनने वाले फुटवेयर लेते समय उसकी ग्रिप जरूर चेक करें, ताकि फिसलने का खतरा न हो.
  • हमेशा अपने साइज का सही फुटवियर ही लें.
  • फैशन के चक्कर में ऐसा सैंडल न पहने, जिससे आपको परेशानी हो. 

फुटवियर सही चुनना है जरूरी

अगर आप रोजाना पहनने वाले फुटवियर ऊंची या फिर सिर्फ अच्छी दिखती है, इसलिए पहनते हैं तो आपको कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में आपके एड़ी और तलवों में दर्द हो सकता है. अगर फुटवियर सही नहीं है तो आप जल्दी ही थकान महूसस कर सकते हैं. वहीं अगर आपकी फुटवियर का साइज सही नहीं है तो आपके पैर में छाले पड़ सकते हैं.

आपकी त्वचा छिल सकती है, जिससे आपको चलने-फिरने में दिक्कत हो सकती है. इतना ही नहीं, अगर आप लंबे समय तक गलत फुटवियर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका चलने की तरीका प्रभावित होगा और इसका सीधा असर पीठ-रीढ़ पर पड़ेगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 24 Jul 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
Footwear Utility News Footwear Tips Buying Footwear
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