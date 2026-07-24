Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गलत फुटवियर से पैरों में दर्द, छाले जैसी समस्याएँ।

Footwear Tips: आज के इस मॉर्डन जमाने में लोग अक्सर अपना कन्फर्ट भूल जाते हैं. फैशन के चक्कर में ऐसे फुटवियर खरीद लेते हैं जो देखने में तो बहुत ही आकर्षक लगते हैं, लेकिन पहनने के बाद न तो आरामदायक लगते हैं और न ही लंबे समय तक पहने जाते हैं.

खासतौर पर महिलाएं सैंडल खरीदते समय सबसे पहले उसका डिजाइन और ब्रांड देखती हैं, लेकिन केवल ब्रांड और डिजाइन देखकर फुटवियर खरीदना सही नहीं है. इसलिए सैंडल चुनते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ताकि बाद में आपके पैरों में दर्द या फिर किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.

ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही? राखी पर घर जाना है, अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, मिल जाएगी कन्फर्म सीट

सैंडल खरीदते समय रखें कुछ बातों का ध्यान

फुटवियर खरीदते समय सिर्फ लुक न देखें, बल्कि सैंडल में आर्च सपोर्ट भी होना चाहिए. इससे पैरों को सही सहारा मिलेगा.

फुटवियर का सोल ज्यादा मोटा और पतला नहीं होना चाहिए.

ऑफिस जाने के लिए रोजाना पहनने वाले फुटवेयर लेते समय उसकी ग्रिप जरूर चेक करें, ताकि फिसलने का खतरा न हो.

हमेशा अपने साइज का सही फुटवियर ही लें.

फैशन के चक्कर में ऐसा सैंडल न पहने, जिससे आपको परेशानी हो.

फुटवियर सही चुनना है जरूरी

अगर आप रोजाना पहनने वाले फुटवियर ऊंची या फिर सिर्फ अच्छी दिखती है, इसलिए पहनते हैं तो आपको कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में आपके एड़ी और तलवों में दर्द हो सकता है. अगर फुटवियर सही नहीं है तो आप जल्दी ही थकान महूसस कर सकते हैं. वहीं अगर आपकी फुटवियर का साइज सही नहीं है तो आपके पैर में छाले पड़ सकते हैं.

आपकी त्वचा छिल सकती है, जिससे आपको चलने-फिरने में दिक्कत हो सकती है. इतना ही नहीं, अगर आप लंबे समय तक गलत फुटवियर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका चलने की तरीका प्रभावित होगा और इसका सीधा असर पीठ-रीढ़ पर पड़ेगा.

विदेश में नौकरी से क्या डूब जाएगा EPS का पैसा? जानें PF और पेंशन के नए नियम