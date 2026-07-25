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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInverter Backup: घट गया है इनवर्टर का बैकअप, मैकेनिक के पास जाने से पहले चेक करें ये चीजें

Inverter Backup: घट गया है इनवर्टर का बैकअप, मैकेनिक के पास जाने से पहले चेक करें ये चीजें

Inverter Backup: इनवर्टर का बैकअप कम हो गया है तो घबराएं नहीं. मैकेनिक बुलाने से पहले बैटरी का पानी, टर्मिनल, लोड, चार्जिंग और बैटरी की उम्र जैसी जरूरी चीजें जरूर जांच लें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 25 Jul 2026 10:21 AM (IST)
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Inverter Backup: बिजली जाते ही अगर आपका इनवर्टर पहले कि तरह लंबे समय तक बैकअप नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हमेशा बैटरी खरीब होना नहीं होता है. कई बार छोटी छोटी गलती और रखरखाब की कमा के वजह से भी इनवर्टर का बैकअप कम हो जाता है. ऐसे  में बिना वजह मैकेनिक बुलाने कि या नई बैटरी खरीदने से  पहले कुछ जरूरी जांच कर लेना आपके लिए पैसे और समय दोनों बचा सकता है. आइए जानते हैं कि इनवर्टर का बैकअप अतचानक कम होने पर सबसे पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए. 

बैटरी का पानी और टर्मिनल जरूर चेक करें

अगर आपके घर में फ्लडेड लेड सिड बैटरी वाला इनवर्टर लगा है, तो सबसे पहले बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का स्तर देखें. कम होने पर बैटरी की क्षमता घट सकती है. जरूरत होने पर केवल डिस्टिल्ड वॉटर ही डालें. साथ ही बैटरी के टर्मिनल पर जंग, सफेद या हरे रंग की परत और ढीले कनेक्शन भी चेक करें. गंदे या ढीले टर्मिनल बिजली के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे बैकअप कम महसूस होता है.

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लोड और बैटरी की उम्र भी हो सकती है वजह

कई लोग समय के साथ इनवर्टर पर पहले से ज्यादा उपकरण चलाने लगते हैं. अगर पहले सिर्फ पंखे और लाइट चलती थीं, लेकिन अब टीवी, वाई 
फाई राउटर या और भी गैजेट जुड़े हैं, तो बैकअप स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा. इसके अलावा  इनवर्टर बैटरियों की उम्र लगभग 3 से 5 साल होती है, हालांकि यह उपयोग और रखरखाव पर निर्भर करती है.  पुरानी बैटरी पहले जैसी चार्ज क्षमता नहीं रख पाती, जिससे बिजली कटने पर जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है.

चार्जिंग, सेटिंग और सर्विस की करें जांच

यह भी देखें कि इनवर्टर बिजली आने पर बैटरी को सही तरीके से चार्ज कर रहा है या नहीं.  कई मॉडलों में बैटरी मोड या चार्जिंग सेटिंग होती है, जिसे निर्माता के निर्देशों के अनुसार रखना चाहिए. यदि इनवर्टर बार बार ओवरलोड दिखा रहा है, असामान्य बीप दे रहा है या बैटरी पूरी तरह चार्ज होने के बाद भी कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है, तो यह तकनीकी खराबी का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में अधिक छेड़छाड़ करने के बजाय अधिकृत सर्विस सेंटर या  मैकेनिक से जांच कराना बेहतर रहेगा. नियमित सफाई, सही लोड और समय पर रखरखाव से इनवर्टर का बैकअप लंबे समय तक बेहतर बनाए रखा जा सकता है.

इन्वर्टर बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ाएं

इन्वर्टर की लाइफ बढ़ाने के लिए कम बिजली वाले उपकरण चलाएं, ओवरलोडिंग से बचें, बैटरी टर्मिनल साफ रखें, ट्यूबलर बैटरी का पानी जांच करते रहें. और इसे ठंडी व हवादार जगह पर रखें.

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Published at : 25 Jul 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Inverter Battery Inverter Backup Home Electronics Inverter Tips
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