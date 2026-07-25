भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच शानदार खेल भावना देखने को मिली. इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट साझा कर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया. बटलर को रोहित शर्मा की साइन की हुई टीम इंडिया की जर्सी मिली, जिसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर खुशी जाहिर करते हुए रोहित को अपने “ऑल टाइम फेवरेट खिलाड़ियों” में से एक बताया.

रोहित शर्मा के लिए जताया सम्मान

जोस बटलर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रोहित शर्मा की ऑटोग्राफ वाली जर्सी की तस्वीर साझा की. इसके साथ उन्होंने लिखा कि रोहित उनके पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं. बटलर की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और क्रिकेट फैंस दोनों खिलाड़ियों के बीच आपसी सम्मान की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

लॉर्ड्स में रोहित ने खेली यादगार पारी

इंग्लैंड दौरे की शुरुआत में रोहित शर्मा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था. शुरुआती दो वनडे में वह बड़ी पारी नहीं खेल सके, जिसके बाद उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं. हालांकि, सीरीज के निर्णायक मुकाबले में उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब दिया.

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 388 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने 110 गेंदों में 138 रन की शानदार पारी खेली. उनकी इस पारी में 17 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. यह लॉर्ड्स में उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक भी था. हालांकि भारत यह मुकाबला 27 रन से हार गया और सीरीज 2-1 से गंवा बैठा, लेकिन रोहित की बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया.

विराट के साथ शानदार साझेदारी

निर्णायक मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तीसरे विकेट के लिए बेहतरीन साझेदारी निभाई. विराट ने 60 गेंदों में 74 रन बनाए, जबकि रोहित ने आक्रामक अंदाज में शतक जड़कर भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंचाया. दोनों की बल्लेबाजी ने मैच को रोमांचक बना दिया.

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वनडे में रोहित का शानदार रिकॉर्ड

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने अब तक 288 वनडे मुकाबलों में 11,895 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 34 शतक और 62 अर्धशतक निकले हैं, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 264 रन है. वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सातवें और भारत की ओर से तीसरे स्थान पर हैं.

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