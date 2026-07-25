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किसान हरी भिंडी की जगह अपनाएं लाल भिंडी की खेती, बाजार में है खास डिमांड

Red Ladyfinger Cultivation Tips: सामान्य हरी भिंडी के मुकाबले लाल भिंडी किसानों को तगड़ी कमाई करा सकती है. बाज़ार में इसकी बढ़ती मांग के चलते किसान कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Jul 2026 10:19 AM (IST)
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Red Ladyfinger Cultivation Tips: भिंडी लगभग हर घर में पसंद की जाने वाली सब्जी है, इसीलिए बाज़ार में साल भर इसकी ज़बरदस्त डिमांड बनी रहती है. लेकिन अब हरी भिंडी के साथ-साथ लाल भिंडी ने भी मार्केट में तहलका मचाना शुरू कर दिया है. रंग में अनोखी होने के साथ-साथ यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. जिस वजह से बड़े शहरों, मॉल और सुपरमार्केट्स में लोग इसे महंगे दामों पर भी हाथों-हाथ खरीद रहे हैं. 

सामान्य हरी भिंडी के मुकाबले इसकी खेती में लागत लगभग बराबर ही आती है, लेकिन मंडी में इसका रेट कई गुना ज्यादा मिलता है. कम जमीन में भी तगड़ा प्रॉफिट कमाने वाले स्मार्ट किसानों के लिए यह फसल एकदम परफेक्ट ऑप्शन बनती जा रही है.

बीमारियों से मुकाबला

लाल भिंडी की सबसे बड़ी खासियत इसका गहरा लाल-बैंगनी रंग है, जो इसमें मौजूद एंथोसायनिन नाम के तत्व की वजह से होता है. यह तत्व हमारे शरीर के लिए एक पावरफुल एंटी-ऑक्सीडेंट का काम करता है, जो हार्ट पेशेंट्स और डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. 

न्यूट्रिशन से भरपूर

इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम और फाइबर भी पाया जाता है. खेती के नजरिए से देखें तो हरी भिंडी के मुकाबले लाल भिंडी के पौधों में कीड़े और फंगल बीमारियां बहुत कम लगती हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि इसमें केमिकल और कीटनाशकों का खर्च न के बराबर आता है, जिससे फसल पूरी तरह नेचुरल तैयार होती है.

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हरी भिंडी से तीन गुना रेट 

कमाई के मामले में लाल भिंडी का कोई मुकाबला नहीं है. जहां आम हरी भिंडी बाजार में 20 से 40 रुपये किलो बिकती है, वहीं लाल भिंडी की कीमत मंडी और सुपरमार्केट्स में 100 से 500 रुपये प्रति किलो तक आराम से पहुँच जाती है. इसकी काशी लालिमा जैसी उन्नत वैराइटीज बुवाई के महज 45 से 50 दिनों के अंदर ही फल देना शुरू कर देती हैं. 

होती है बंपर कमाई

अगर सही तरीके से देखभाल की जाए तो एक एकड़ खेत से करीब 40 से 50 क्विंटल तक की बंपर पैदावार आसानी से मिल जाती है. कम पानी, कम लागत और सामान्य देखभाल में तैयार होने वाली यह लाल भिंडी आज के टाइम में कम समय में जेब भारी करने का सबसे पक्का जरिया है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Jul 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Ladyfinger Okra Farming News
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