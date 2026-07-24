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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Ticket Booking: ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही? राखी पर घर जाना है, अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, मिल जाएगी कन्फर्म सीट

Train Ticket Booking: ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही? राखी पर घर जाना है, अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, मिल जाएगी कन्फर्म सीट

Train Ticket: अगर आप भी रक्षाबंधन पर ट्रेन से घर जाने के लिए कन्फर्म टिकट बुक करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी बातों को अपनाकर टिकट मिलने की संभावना बढ़ सकती है. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 24 Jul 2026 07:46 PM (IST)
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  • कंफर्म टिकट न मिले तो अन्य रूटों की ट्रेनों में सीट देखें।

Train News: अक्सर किसी बड़े त्योहार के समय ट्रेनों में भारी भीड़ हो जाती है और टिकट मिलना तक मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग कई-कई महीने पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको कन्फर्म ही नहीं, बल्कि RAC टिकट तक नहीं मिल पाती.

अगले महीने राखी का त्योहार है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग अपने भाई-बहनों के पास जाएंगे, जिसके चलते ट्रेन में भारी भीड़ देखने को मिल सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ जरूरी बातों को अपनाकर टिकट मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

सबसे पहले कर लें ये जरूरी काम

अगर आप IRCTC की वेबसाइट या फिर Rail Connect ऐप से टिकट बुक करने वाले हैं तो कुछ जरूरी टिप्स को अपनाएं जैसे...

  • सबसे पहले आप अपने अकाउंट में जाएं.
  • उसके बाद My Profile के तहत Master List बना लें.
  • इस लिस्ट को बनाने से आपको जरूरी जानकारियां, जैसे नाम, उम्र,जेंडर टिकट बुक करते समय दोबारा नहीं भरनी पड़ेंगी.
  • इससे आपका काफी समय बचेगा और टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी.

टिकट बुकिंग के दौरान करें ये काम

  • अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें.
  • टिकट बुक करते समय Book Only if Confirm Berth is Alloted का ऑप्शन जरूर चुनें.
  • इसके साथ ही Auto Upgradation का ऑप्शन भी ऑन कर लें.
  • अगर ऊपरी क्लास में सीट खाली होती है तो आपका टिकट खुद ही अपग्रेड हो सकता है.

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इस ट्रेन में मिल सकती है कन्फर्म टिकट

  • भारतीय रेलवे छठ, दीवाली, होली और गणेश उत्सव समेत रक्षाबंधन पर भी स्पेशल ट्रेन चलाता है.
  • इस ट्रेन की जानकारी मिलते ही टिकट बुक कर लें.
  • इससे कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

चार्ट बनने के बाद भी मिलेगी सीट

  • अगर चार्ट बन जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाती है तो उसे आप Chart Vacancy ऑप्शन की मदद से बुक कर सकते हैं.
  • कई बार आखिरी समय में किसी कारणवश यात्री अपनी टिकट कैंसिल कर देते हैं और यही सीट अन्य यात्रियों को उपलब्ध कराई जाती है.

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सब कुछ के बाद भी टिकट न मिले तो क्या करें?

  • अगर आपका कन्फर्म टिकट नहीं मिलता है तो उसी रूट की दूसरी ट्रेनों में भी सीट चेक कर लें.
  • इसके लिए आप अमृत भारत, वंदे भारत या इंटरसिटी जैसी ट्रेनों में सीट देख सकते हैं.
  • ऐसा करने से कई बार किसी न किसी ट्रेन में सीट मिल ही जाती है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 24 Jul 2026 07:46 PM (IST)
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