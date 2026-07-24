Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कंफर्म टिकट न मिले तो अन्य रूटों की ट्रेनों में सीट देखें।

Train News: अक्सर किसी बड़े त्योहार के समय ट्रेनों में भारी भीड़ हो जाती है और टिकट मिलना तक मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग कई-कई महीने पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको कन्फर्म ही नहीं, बल्कि RAC टिकट तक नहीं मिल पाती.

अगले महीने राखी का त्योहार है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग अपने भाई-बहनों के पास जाएंगे, जिसके चलते ट्रेन में भारी भीड़ देखने को मिल सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ जरूरी बातों को अपनाकर टिकट मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

सबसे पहले कर लें ये जरूरी काम

अगर आप IRCTC की वेबसाइट या फिर Rail Connect ऐप से टिकट बुक करने वाले हैं तो कुछ जरूरी टिप्स को अपनाएं जैसे...

सबसे पहले आप अपने अकाउंट में जाएं.

उसके बाद My Profile के तहत Master List बना लें.

इस लिस्ट को बनाने से आपको जरूरी जानकारियां, जैसे नाम, उम्र,जेंडर टिकट बुक करते समय दोबारा नहीं भरनी पड़ेंगी.

इससे आपका काफी समय बचेगा और टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी.

टिकट बुकिंग के दौरान करें ये काम

अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें.

टिकट बुक करते समय Book Only if Confirm Berth is Alloted का ऑप्शन जरूर चुनें.

इसके साथ ही Auto Upgradation का ऑप्शन भी ऑन कर लें.

अगर ऊपरी क्लास में सीट खाली होती है तो आपका टिकट खुद ही अपग्रेड हो सकता है.

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इस ट्रेन में मिल सकती है कन्फर्म टिकट

भारतीय रेलवे छठ, दीवाली, होली और गणेश उत्सव समेत रक्षाबंधन पर भी स्पेशल ट्रेन चलाता है.

इस ट्रेन की जानकारी मिलते ही टिकट बुक कर लें.

इससे कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

चार्ट बनने के बाद भी मिलेगी सीट

अगर चार्ट बन जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाती है तो उसे आप Chart Vacancy ऑप्शन की मदद से बुक कर सकते हैं.

कई बार आखिरी समय में किसी कारणवश यात्री अपनी टिकट कैंसिल कर देते हैं और यही सीट अन्य यात्रियों को उपलब्ध कराई जाती है.

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सब कुछ के बाद भी टिकट न मिले तो क्या करें?